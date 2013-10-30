В самом начале давайте сделаем одну оговорку:

При построении рекомендаций по базовой стратегии мы руководствовались наиболее распространенной системой подсчета очков – Зарубежной (6 очков за скуп).

Основные концепции

1. Позиция

В Китайском тоже есть позиции и тоже есть баттон. Есть игрок, который всегда ходит первым и тот, кто завершает круг. Принцип тут такой же, как и в наиболее популярных видах покера: желательно ходить последним либо одним из последних.

Причин для этого несколько:

• Игрок баттоне оперирует максимально возможной информацией (видит все стартовые карты оппонентов (и как они разложены), а в дальнейшем – по три новые карты за круг).

• Отсюда следует второй пункт: чем больше информации, тем легче разложить комбинации правильно (например, если игрок знает, что кто-то уже собрал натс в одном из боксов, ему можно переключаться на другие комбинации).

• Больше очков: представьте, что четыре игрока скупанулись: первый платит по 6 очков игроку 2, 3 и 4, второй – игрокам 3 и 4, третий – игроку 4, а четвертый получает 18 очков, ничего не теряя.

К тому же игрок в поздней позиции вправе играть более лузово и открыто, чем его соперники.

2. Стили игры

В Открытом Китайском покере (ОКП) тоже есть стили:

А) Тайтовый (Консервативный)

Игрок концентрирует внимание на том, чтобы все комбинации соответствовали правилам: старшая > средняя > младшая. На самом деле «мертвая рука» – явление достаточно частое, поэтому эта тактика очень даже актуальна. Но на более профессиональном уровне заработать много таким образом не удастся.

Тайтовый игрок не гонится за крупными роялти, а довольствует тем, что есть. Собирает, в основном, пары, две пары и сеты. Еще тайтовый игрок прекрасно понимает, что иногда выгоднее всего просто правильно собрать руку: не забывайте, если кто-то «скупанулся», остальным начисляется минимум по 6 очков.

Б) Лузовый (Агрессивный)

Лузовый игрок строит свою тактику на увеличенной доле риска: охотится за хорошими роялти, скупом, пытается собрать лучшие комбинации по всех трех боксах (не всегда, конечно). Такая тактика может окупаться не сразу. Естественно, при ее активном применении «мертвая рука» станет вашим близким другом.

Дэниел Негреану в раздумьях.

Важно понять: без риска в ОКП преуспеть невозможно. Тут так же, как и в БЛ Холдеме: низкие лимиты тащатся по базовой стратегии, дальше – нужно креативить.

3. Хэдз-ап vs. 3- или 4-макс

Как и в Холдеме или Омахе, при игре один на один в ОКП следует играть более агрессивно и раскрепощенно. После грубой ошибки («мертвой руки») будет гораздо легче восстановиться, нежели за полным столом.

В «мультипотах» нужно слоняться к более консервативному стилю (обязательно следить за старшинством комбинаций), когда как в хэдз-апе это не так важно.

В хэдз-апе также резко изменяется сила некоторых комбинаций: усиливаются пары, две пары и сеты. Если у вас несколько соперников, прогореть можно даже с готовым стритом или флешом в старшей руке.

4. Математика ОКП

Мы привыкли, что в Холдеме и даже в Омахе есть ряд довольно простых формул, результаты которых легко запоминаются. Например, вероятность закрыть флеш дро, если еще не было терна и ривера, – чуть более 30%. А если нам помогут оверкарты, то и того больше 40%.

И таких ситуаций наберется с десяток, если не меньше. А дальше уже можно надевать капитанскую фуражку и начинать бороздить малые покерные воды со стабильными положительными результатами.

Но в ОКП все совсем не так. В уме тут мало что подсчитаешь, а запоминать нужно очень много. Вся загвоздка в количестве раундов. Раздали пять карт в начале, а затем еще 8 карт – по одной за раунд. И ведь многие карты уже видны, поэтому их учитывать не нужно. Только самый первый игрок ходит вслепую: он видит свои пять карт, а оставшиеся в колоде должен учитывать при калькуляции. Но, к примеру, четвертый игрок видит уже 20 карт.

Вот вам довольно интересная задачка: если в нашей стартовой руке есть 3 карты одной масти, какова вероятность собрать флеш?

Допустим, в колоде осталось 47 карт и 10 из них дадут нам требуемый результат, тогда:

Вероятность вообще не увидеть у себя нужную масть:

(37/47) * (36/46) * (35/45) * (34/44) * (33/43) * (32/42) * (31/41) * (30/40) = 0.1228

Вероятность получить только одну карту нужной масти:

((37/47) * (36/46) * (35/45) * (34/44) * (33/43) * (32/42) * (31/41) * (10/40)) * 8 = 0.3274

Следовательно, вероятность получить от 0 до 1 карты нужной масти составляет: 0.3274 + 0.1228 = 0.4502, а отсюда получаем вероятность прихода двух и более карт: 1 - 0.4502 = 54.98%.

Как видите, все довольно сложно и сказать, что называется «навскидку», чему равняется та или иная величина весьма и весьма трудно. Но это лишь вопрос времени. Если игра приживется, ее разберут по косточкам умелые математики.

Базовая стратегия и рекомендации

Пока рано говорить о какой-либо четкой стратегии – игра слишком ситуационна и малоизученна. Но кое-что должно быть озвучено. Начнем со стартовой руки.

Как правило, стартовые карты приходится разделять. Изредка, госпожа Удача подарит готовый флеш или стрит, но это нечто вроде мини-чуда.

Гас Хансен: Блеф не всегда уместен.

В целом, нет готовых шаблонов, по которым следует распределять карты. Все зависит от позиции, игроков, стиля игры (ну как обычно).

Есть, правда, ряд рекомендаций:

А) Пара в младшей – не к добру

Сходу пихать любую пару в младшую руку – не самая удачная затея. Дело в том, что пары, две пары и сеты – самые часто собираемые комбинации. Поэтому если сразу же запихнуть пару в младшую, придется собирать минимум еще две пары – более сильные – чтобы не «скупануться».

Если вы уж и хотите усилить младшую руку, туда достаточно положить крупную карту – туза, например. А если уж совсем хочется пары в младшей руке – кладите туда что-то не ниже шестерок.

Б) Не переоценивайте старшую руку

Многие начинающие игроки в ОКП склонны уделять больше внимания старшему боксу. Да, за сильные комбинации там даются хорошие бонусы – и сама рука должна быть самой значимой, поэтому вполне логично начинать мыслительный процесс именно с нее. Но не забывайте, что если вы проиграли на старшей руке, всегда шанс выиграть на двух других. Да и за них тоже дают кучу роялти.

В) За стритом не гонимся

Стрит в старшей руке это хорошо, но собрать его довольно проблематично. И даже если вы его и соберете, получите 2 бонусных очка. Стоит ли рисковать шестью очками (при «мертвой руке») ради двух очков за стрит? Как правило, не стоит.

Исключения: вам раздают три последовательные одномастные карты или четыре последовательные карты. В этом случае их выгодно класть в старшую руку.

Г) «Скупанулись»? Переключайте скорости

Если игра еще не закончена, но вам в любом случае не выиграть (у оппонентов натсы), не обязательно следить за старшинством комбинаций. Лучше попробовать минимизировать издержки с помощью крупного роялти.

Д) Мусор в младшую

Если не уверены, что делать с мелкими картами, кидайте их в младшую руку. Делать так нужно не всегда, но грубой ошибки в этом точно не будет.

Исключения: три-четыре мелкие карты одной масти или любая другая сильная заготовка, которую выгоднее поместить в старшую руку.

Как раскладывать карты в начале

Как уже отмечалось, единой схемы распределения карт не существует, но можно сузить все вариации до простенькой системы:

При отсутствии пар и одномастных рядов в стартовой руке выгодно:

• Помещать в старшую руку крупные карты – 10, J, Q, K, A.

• Средние по силе карты – 6, 7, 8, 9 – отправлять в среднюю руку.

• Мелкие карты – 2, 3, 4, 5 – в младшую.

Логика следующая: если в каждой из рук будет пара, старшинство точно сохранится. Если же, к примеру, вам раздали 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ A♦, очевидно, что одномастный ряд выгоднее отправить в старшую руку.

Примеры

Немного о практике...

Ситуация 1: Сплитить или не сплитить?

Мы находимся на второй позиции, наша рука – J♠ J♥ A♥ 4♥ 7♣. Вопрос состоит в следующем: стоит ли разделять пару валетов, охотясь за флешом?

А) В хэдз-апе идти за флешом особенно актуально. Цена ошибки здесь минимальна, а потенциальная выгода огромна. Вероятность собрать комбинацию велика, а за нее мы получим дополнительные очки. Раскладывать будем так:

Старшая: J♥ A♥ 4♥

Средняя: 7♣

Младшая: J♠

Валета кладем в младшую, поскольку вероятность собрать пару уже снижена (один валет ушел в старшую руку), поэтому вполне логично иметь более-менее сильную карту в качестве младшей комбинации.

Б) В мультипоте (4-макс) действовать можно точно так же – при условии, что мы находимся в первой позиции или если мы потеряли не более одного аута (который оказался в руках оппонентов).

В) Но есть и другой путь:

Старшая: J♠ J♥ A♥

Средняя: 7♣

Младшая: 4♥

Таким образом, наша старшая рука с высокой долей вероятности усилится до двух пар, сета или даже фулхауса – то есть тех рук, которых в большинстве случаев вполне достаточно для победы.

Но так играть желательно тогда, когда одномастные карты не самые крупные (например, J♦ 9♥ 9♦ 4♥ 8♥), поскольку повышается вероятность «скупануться».

В целом, вариант В более консервативен, ведь мы кладем в старшую руку уже готовую комбинацию, подстраховывая себя.

Ситуация 2: Попробуй разложи

Представим, что мы в первой позиции, мультипот, нам раздают Q♠ J♣ T♠ 9♠ 9♦. Что делать?

Есть два адекватных варианта:

А) Старшая: Q♠ J♣ T♠

Средняя: 9♠ 9♦

Младшая: -

Очень удобная раскладка: в середине сильная пара, а в старшей руке есть как минимум 9 аутов, чтобы побить ее + бэкдорный стрит. В младшую «сливаем» мелочь.

Б) Старшая: Q♠ J♣ T♠ 9♦

Средняя: 9♠

Младшая: -

Еще одна актуальная раскладка: в старшей руке 8 аутов на стрит, за который начисляются роялти.

Есть еще одна опция, но менее выгодная:

Старшая: Q♠ T♠ 9♠

Средняя: J♣ 9♦

Младшая: -

На первый взгляд, этот вариант наиболее предпочтителен; но подумайте, что будет, если придет валет – его придется класть в среднюю руку. Но тогда старшая комбинация будет очень уязвима, вероятность собрать «мертвую руку» значительно увеличится.

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