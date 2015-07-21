Многим он не нравиться многие его критикуют, но он каждый год доказывает, что он является одним из лучших игроков в покер.

Этот человек на сегодняшний день стал кумиром многих в мире покера, особенно у новичков, мечтающих о грандиозных победах. Речь, конечно же, пойдет об игроке под именем Даниэль Нигреану.

Не буду скрывать, я болел за него, как и многие и желал его выхода в ноябрьскую девятку в главном событии WSOP.

Наверное, это один из немногих игроков, который реально выигрывает кучу денег чуть и не каждый год. Даниэль начал в далеком 1997 году из тех пор он в мире покера не дает спасть никому спокойно.

За свою карьеру он заслужил 6 браслетов мировой серии по покеру, сколько раз он попал в деньги, по-моему, уже перестали считать, когда эта отметка перевалила за 200 попадании в ITM. По сумме количество призовых денег уже давно перевалила за отметку в $30 млн.

Как по мне так это действительно ковбой покера нынешнего времени, после Доила Брансона, конечно же. И поэтому многие желали того, чтобы он попал за финальный стол главного турнира года.

Помниться из именитых игроков, ближе всех к успеху, был Фил Айви, который сумел пробиться за финальный стол в 2009 году и заняв в итоге седьмое место.

С тех далеких пор из крутых профессионалов никто не побывал за финальным столом. И, казалось бы, вот он 2015 год, главное событие и в числе претендентов Даниэль Нигреану, но удача отвернулась в самый не подходящий момент, и он вылетел на 11 месте.

В далеком 2001 году Даниэля Нигреану так же остановили на 11 месте главного события WSOP. Будем считать, что второй раз это совпадение, и на третий раз он выйдет за финальный стол и покажет всем «кузькину мать».

Вот так вот складывается судьба у одного из лучших игроков современности, есть огромное количество игроков которым предрекали прекрасное будущее в мире покера, но куда-то они все подевались, а Даниэль, как и Фил Хельмут год за годом доказывают что они лучшие из лучших и не дают забыть о своих персонах.

В общем, с профитом у него все в порядке, все свои выигрыши он вкладывает в некий бизнес, создавая тем самым пути отхода и комфортные условия для существования, а так же путешествует первым классом.

А нам же остается лишь учиться учится мастерству игры у Даниэля, учиться читать своих оппонентов так, как это не делает никто другой. И я больше ни про кого другого не могу сказать, что он лучший игрок в покер. Жаль, что у наших профессионалов не складывается покерная карьера.