> >

Он лучший!

Поделиться:
21 Июль 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Он лучший!

Многим он не нравиться многие его критикуют, но он каждый год доказывает, что он является одним из лучших игроков в покер.

Этот человек на сегодняшний день стал кумиром многих в мире покера, особенно у новичков, мечтающих о грандиозных победах. Речь, конечно же, пойдет об игроке под именем Даниэль Нигреану.

Не буду скрывать, я болел за него, как и многие и желал его выхода в ноябрьскую девятку в главном событии WSOP.

Наверное, это один из немногих игроков, который реально выигрывает кучу денег чуть и не каждый год. Даниэль начал в далеком 1997 году из тех пор он в мире покера не дает спасть никому спокойно.

За свою карьеру он заслужил 6 браслетов мировой серии по покеру, сколько раз он попал в деньги, по-моему, уже перестали считать, когда эта отметка перевалила за 200 попадании в ITM. По сумме количество призовых  денег уже давно перевалила за отметку в $30 млн.

Как по мне так это действительно ковбой покера нынешнего времени, после Доила Брансона, конечно же.  И поэтому многие желали того, чтобы он попал за финальный стол главного турнира года.

Помниться из именитых игроков, ближе всех к успеху, был  Фил Айви, который сумел пробиться за финальный стол в 2009 году и заняв в итоге седьмое место.

С тех далеких пор из крутых профессионалов никто не побывал за финальным столом. И, казалось бы, вот он 2015 год, главное событие и в числе претендентов Даниэль Нигреану, но удача отвернулась в самый не подходящий момент, и он вылетел на 11 месте.

В далеком 2001 году Даниэля Нигреану так же остановили на 11 месте главного события WSOP. Будем считать, что второй раз это совпадение, и на третий раз он выйдет за финальный стол и покажет всем «кузькину мать».

Вот так вот складывается судьба у одного из лучших игроков современности, есть огромное количество игроков которым предрекали прекрасное будущее в мире покера, но куда-то они все подевались, а Даниэль, как и Фил Хельмут год за годом доказывают что они лучшие из лучших и не дают забыть о своих персонах.

В общем, с профитом у него все в порядке, все свои выигрыши он вкладывает в некий бизнес, создавая тем самым пути отхода и комфортные условия для существования, а так же путешествует первым классом.

А нам же остается лишь учиться учится мастерству игры у Даниэля, учиться читать своих оппонентов так, как это не делает никто другой. И я больше ни про кого другого не могу сказать, что он лучший игрок в покер. Жаль, что у наших профессионалов не складывается покерная карьера.

Поделиться:

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Блоггеры

Это - PokerListings, детка!

Это - PokerListings, детка!

Покер - это не только игра, но и образ жизни! Не верите?

Последние посты  
Пиранья - Покерные истории

Пиранья - Покерные истории

Что такое покер и с чем его едят, если у вас аппетит, к

Последние посты
Последние посты  
Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Добро пожаловать на официальный блог "Битвы за Мальт

Последние посты  
Инфографика

Инфографика

Не все можно выразить словами. Некоторые вещи вообще н
Последние посты  
Покерная матрица

Покерная матрица

Гаджеты, виджеты, специальный софт и прочие "фишечки".

Последние посты  

Следите за нами


Facebook

Twitter

RSS

Тэги блогов

Tournament Trail
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2016 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 