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Omaha - строим руку
Omaha Как собрать руку
Omaha: Как собрать руку
В этой статье мы покажем, как эти почти незаметные отличия Омахи от Техасского холдема определяют омаху, как совершенно отдельную игру.
Примеры
Пример 1
на столе: 10h-7s-2h-3h-Kh
В Hold'em: игроки, у которых есть черви, уже составили флеш. Любой игрок, держащий Ah уже держит натс (nuts), т.е. лучшую руку, Qh дает вторую натс комбинацию и т.д.
В Omaha: любой игрок, держащий флеш должен иметь как миниум две червонных карты среди своих карманных карт. Если у вас на руках только одна червонная карта, к сожалению у вас нет флеша. Любые Ah-xh-x-x дают натс руку игроку, который их держит.
Пример 2
На столе: 7h-8h-9s-Tc-Jd
В Hold'em: у всех игроков стрит с семерки до валета. Любой игрок, у которого Q держит стрит от восьмерки до дамы, и если у кого-то на руках K-Q - то у него несомненно натсовая комбинация (лучшая из всех возможных) - стрит от 9 до короля.
В Omaha: Вы всегда должны использовать ДВЕ из четырех своих карманных карт, следовательно 5-6-x-x дает самый низкий стрит (от 5 до 9), K-Q-x-x дает самый высокий стрит (от 9 до K). 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x и т. д., досоставляют стрит до валета. Любые карманные комбинации J-Q-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x или Q-8-x-x дают стрит до дамы.
Пример 3
На столе: Kh-Ks-Kc-Kd-9s
В Hold'em: каре уже есть у всех игроков. Любой игрок с тузом на руках держит имеет натсовую (выигрышную) комбинацию, Игрок, у которого на руках есть Q - держит вторую по величине руку и т.д.
В Omaha: каре уже никто не может составить. Любой с парой тузов на руках держит лучшую комбинацию (фул хауз - короли на тузах), игрок с парой карманных дам держит вторую лучшую комбинацию (фул хауз - короли на дамах) и т.д.
Пример 4
На столе: Kc-Kh-Ks-7s-As
В Hold'em: игрок, у которого есть Kd, имеет натс ("каре" с кикером A), комбинация A-A формирует вторую натсовую комбинацию (фул хауз - тузы на королях) и т.д.
В Omaha: игрок, который держит A-K-x-x держит натс ("каре" с кикером A), игрок, у которого есть K-Q-x-x держит второй по величине натс ("каре" с кикером Q) и т.д.
Различие между Texas Hold'em и OmahaСуществует два главных отличия между Texas Hold'em и Omaha. Во-первых, в Omaha каждый игрок получает четыре карты на руки (карманные карты), а не две. Во-вторых, необходимо использовать две (не больше и не меньше!) из четырех закрытых карт вместе с тремя (не больше и не меньше) картами на столе (общие карты), при оставлении руки. В Hold'em же можно использовать одну, две или ни одну (играть с картами на столе) из карманных карт.
В этой статье мы покажем, как эти почти незаметные отличия Омахи от Техасского холдема определяют омаху, как совершенно отдельную игру.
Примеры
Пример 1
на столе: 10h-7s-2h-3h-Kh
В Hold'em: игроки, у которых есть черви, уже составили флеш. Любой игрок, держащий Ah уже держит натс (nuts), т.е. лучшую руку, Qh дает вторую натс комбинацию и т.д.
В Omaha: любой игрок, держащий флеш должен иметь как миниум две червонных карты среди своих карманных карт. Если у вас на руках только одна червонная карта, к сожалению у вас нет флеша. Любые Ah-xh-x-x дают натс руку игроку, который их держит.
Пример 2
На столе: 7h-8h-9s-Tc-Jd
В Hold'em: у всех игроков стрит с семерки до валета. Любой игрок, у которого Q держит стрит от восьмерки до дамы, и если у кого-то на руках K-Q - то у него несомненно натсовая комбинация (лучшая из всех возможных) - стрит от 9 до короля.
В Omaha: Вы всегда должны использовать ДВЕ из четырех своих карманных карт, следовательно 5-6-x-x дает самый низкий стрит (от 5 до 9), K-Q-x-x дает самый высокий стрит (от 9 до K). 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x, J-7-x-x и т. д., досоставляют стрит до валета. Любые карманные комбинации J-Q-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x или Q-8-x-x дают стрит до дамы.
Пример 3
На столе: Kh-Ks-Kc-Kd-9s
В Hold'em: каре уже есть у всех игроков. Любой игрок с тузом на руках держит имеет натсовую (выигрышную) комбинацию, Игрок, у которого на руках есть Q - держит вторую по величине руку и т.д.
В Omaha: каре уже никто не может составить. Любой с парой тузов на руках держит лучшую комбинацию (фул хауз - короли на тузах), игрок с парой карманных дам держит вторую лучшую комбинацию (фул хауз - короли на дамах) и т.д.
Пример 4
На столе: Kc-Kh-Ks-7s-As
В Hold'em: игрок, у которого есть Kd, имеет натс ("каре" с кикером A), комбинация A-A формирует вторую натсовую комбинацию (фул хауз - тузы на королях) и т.д.
В Omaha: игрок, который держит A-K-x-x держит натс ("каре" с кикером A), игрок, у которого есть K-Q-x-x держит второй по величине натс ("каре" с кикером Q) и т.д.
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22 Ноябрь 2016
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Александр 2015-11-26 17:55:00
Плизз, помогите разобраться. У соперника на руках 2 короля, один из них бубновый. У меня на руках 9 и валет. На столе 7,8,10,дама, 10, из них 4 бубновых карты. Кто что собрал? У меня стрит, а он говорит у него флэш, хотя второй король остается лишним на его руках. Так пара королей у него или флэш и если флэш то бьет ли этот слабый флэш мой уверенный стрит?
Слава 2014-12-10 20:15:49
четвёртый пример не правильный! так как К всего один!!! и будет с дамой или двойкой разницы нет! Что за пень это писал!?
жуч 2013-11-21 22:45:39
почтому что написано же две неболее и не менее своих карт!
костя 2013-09-02 19:58:14
у меня 2,2,5,4, на столе 2,8,J,5 почему у меня не фулхаус ,а просто сет двоек? спасибо
Sk1pBaSe 2011-09-18 05:18:06
Естественно будет!
Александр 2011-05-23 03:02:18
Здравствуйте, такой вопрос.
Омаха обычная (4 карты)
Флоп - 5 6 7 9 К
У меня на руке - А Q 8 9
Будем ли у меня стрит? (5 6 7 8 9) ?
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