Введение

Процесс игры

Как собрать руку

Omaha: Начало и Процесс игры (сокращенная версия)Omaha покер - игра в карты для нескольких игроков с четырьмя кругами торговли.1. Один игрок является дилером; это положение называют "на баттоне" (место дилера переходит по часовой стрелке после каждой сыгранной партии).2. Два игрока слева от дилера - маленький блайнд и большой блайнд. Это единственные игроки, которые кладут деньги в банк прежде, чем будут сданы карты.3. Каждый игрок получает четыре карты лицом вниз, которые называются карманными картами.4. Первый круг торговли начинается с игрока, сидящего слева от большого блайнда и продолжается по часовой стрелке. Когда первый круг торговли заканчивается, на стол сдаются три общие карты, называемые флопом (flop).5. Второй раунд торговли начинается с первого игрока слева от батона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.6. После окончания второго круга торговли, на стол сдается четвертая общая карта лицом вверх, называемая терн (turn).7. Третий круг торговли начинается с первого игрока, слева от баттона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке и ставки удваиваются на терне.8. После окончания третьего раунда торговли, на стол сдается пятая общая карта лицом вверх - ривер (river).9. Четвертый круг торговли начинается с первого игрока, слева от батона, оставшегося в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.Чтобы собрать руку игроки объединяют свои карманные карты с общими картами на столе, чтобы собрать лучшую покерную руку из 5 карт. Очень важный момент - при составлении комбинаций обязательно используются ДВЕ карманные карты и три карты на столе.

Пример

Карманные карты игрока А Карманные карты игрока B

Флоп Терн Ривер

Финальная рука A Финальная рука B

Фул хауз (тузы с пятерками)

Флэш (до туза)

Omaha

Действие начинается





Действие заканчивается





1. Стрит флеш (лучший стрит флеш: A-K-Q-J-T одной масти)2. Каре (лучшее каре: A-A-A-A-K)3. Фул хауз (лучший фул хауз: A-A-A-K-K)4. Флеш (лучший флеш: любой флеш с тузом)5. Стрит (лучший стрит: A-K-Q-J-T)6. Тройка (лучшая тройка: A-A-A-K-Q)7. Две пары (лучшие две пары: A-A-K-K-Q)8. Пара (лучшая пара: A-A-K-Q-J)9. Без пары (лучшая высшая рука: A-K-Q-J-9)

Omaha: Как собрать руку

Как играть в Omaha high-low