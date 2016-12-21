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Начало и процесс игры Omaha покер
Начало и процесс игры Omaha
Omaha: Начало и Процесс игры (сокращенная версия)
2. Два игрока слева от дилера - маленький блайнд и большой блайнд. Это единственные игроки, которые кладут деньги в банк прежде, чем будут сданы карты.
3. Каждый игрок получает четыре карты лицом вниз, которые называются карманными картами.
4. Первый круг торговли начинается с игрока, сидящего слева от большого блайнда и продолжается по часовой стрелке. Когда первый круг торговли заканчивается, на стол сдаются три общие карты, называемые флопом (flop).
5. Второй раунд торговли начинается с первого игрока слева от батона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.
6. После окончания второго круга торговли, на стол сдается четвертая общая карта лицом вверх, называемая терн (turn).
7. Третий круг торговли начинается с первого игрока, слева от баттона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке и ставки удваиваются на терне.
8. После окончания третьего раунда торговли, на стол сдается пятая общая карта лицом вверх - ривер (river).
9. Четвертый круг торговли начинается с первого игрока, слева от батона, оставшегося в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.
Действие начинается
Действие заканчивается
Рейтинг рук в Omaha покере
1. Стрит флеш (лучший стрит флеш: A-K-Q-J-T одной масти)
2. Каре (лучшее каре: A-A-A-A-K)
3. Фул хауз (лучший фул хауз: A-A-A-K-K)
4. Флеш (лучший флеш: любой флеш с тузом)
5. Стрит (лучший стрит: A-K-Q-J-T)
6. Тройка (лучшая тройка: A-A-A-K-Q)
7. Две пары (лучшие две пары: A-A-K-K-Q)
8. Пара (лучшая пара: A-A-K-Q-J)
9. Без пары (лучшая высшая рука: A-K-Q-J-9)
Узнайте больше об Omaha покере:
ВведениеOmaha покер - игра в карты для нескольких игроков с четырьмя кругами торговли.
Процесс игры1. Один игрок является дилером; это положение называют "на баттоне" (место дилера переходит по часовой стрелке после каждой сыгранной партии).
2. Два игрока слева от дилера - маленький блайнд и большой блайнд. Это единственные игроки, которые кладут деньги в банк прежде, чем будут сданы карты.
3. Каждый игрок получает четыре карты лицом вниз, которые называются карманными картами.
4. Первый круг торговли начинается с игрока, сидящего слева от большого блайнда и продолжается по часовой стрелке. Когда первый круг торговли заканчивается, на стол сдаются три общие карты, называемые флопом (flop).
5. Второй раунд торговли начинается с первого игрока слева от батона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.
6. После окончания второго круга торговли, на стол сдается четвертая общая карта лицом вверх, называемая терн (turn).
7. Третий круг торговли начинается с первого игрока, слева от баттона, который все еще находится в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке и ставки удваиваются на терне.
8. После окончания третьего раунда торговли, на стол сдается пятая общая карта лицом вверх - ривер (river).
9. Четвертый круг торговли начинается с первого игрока, слева от батона, оставшегося в игре. Торговля продолжается по часовой стрелке.
Как собрать рукуЧтобы собрать руку игроки объединяют свои карманные карты с общими картами на столе, чтобы собрать лучшую покерную руку из 5 карт. Очень важный момент - при составлении комбинаций обязательно используются ДВЕ карманные карты и три карты на столе.
ПримерOmaha
|Карманные карты игрока А
|Карманные карты игрока B
|Флоп
|Терн
|Ривер
|Финальная рука A
|Финальная рука B
|
Фул хауз (тузы с пятерками)
|
Флэш (до туза)
Действие начинается
Действие заканчивается
1. Стрит флеш (лучший стрит флеш: A-K-Q-J-T одной масти)
2. Каре (лучшее каре: A-A-A-A-K)
3. Фул хауз (лучший фул хауз: A-A-A-K-K)
4. Флеш (лучший флеш: любой флеш с тузом)
5. Стрит (лучший стрит: A-K-Q-J-T)
6. Тройка (лучшая тройка: A-A-A-K-Q)
7. Две пары (лучшие две пары: A-A-K-K-Q)
8. Пара (лучшая пара: A-A-K-Q-J)
9. Без пары (лучшая высшая рука: A-K-Q-J-9)
Узнайте больше об Omaha покере:
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Классификация комбинаций
- Роял флеш
- Стрит флеш
- Каре
- Фулл-хауз
- Флеш
- Стрит
- Сет
- Две пары
- Пара
- Старшая карата
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