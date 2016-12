Начало и процесс игры Omaha High-Low

Omaha High-Low: Принципы и Процесс игры Если Вы еще не знакомы с правилами игр в лимитный Техасский Холдем (Texas Hold'em) или Omaha обязательно ознакомьтесь с нашими статьями - Начало и процесс игры в лимитный Texas Hold'em и Начало и процесс игры в Омаха покер (Omaha) прежде, чем начать читать эту статью статью. Лимитный Texas Hold'em и Omaha похожи по принципам игры на омаху хай-лоу.



Omaha high-low - это игра с разделением банка / пота. Это значит, что в ней существует возможность создания двух вариантов лучшей руки - высокой (хай) и низкой (лоу). Половина банка предоставляется игроку с лучшей высокой рукой, вторая половина банка предоставляется игроку, держащему лучшую низкую руку. Если нет очевидной низкой руки или никто не квалифицировался для низкой руки, весь банк переходит игроку с высшей рукой. Цель игры заключается в том, чтобы либо собрать лучшую высокую, либо лучшую низкую руку (называется - попытаться сорвать куш).

Высшая рука Высшая рука точно такая же, как в обычной Omaha, в которой лучшая "нормальная" покерная рука начинается с рояль флеша и далее по нисходящей. Аналогично обычной Omaha, для составления руки необходимо использовать две (и только две) из карманных карты и три (и только три) из общих карт на столе.

Низкая Рука Низкую руку собрать немного сложнее. Нужно также использовать две из своих карманных карт и три из карт на столе, чтобы квалифицироваться для низкой руки . Однако все низкие руки должны начинаться с 8 и ниже (чем ниже, тем лучше). Восьмерка лоу (8-low) может состоять из восьмерки и четырех более низких карт, Семерка лоу (7-low) состоит из семерки и четрех более низких карт, и так далее. Лучшая низкая рука называется колесо (wheel) и это рука с пятерки и ниже 5-4-3-2-Т (стрит до пятерки). Худшая низкая рука - 8-7-6-5-4 (стрит до восьмерки). Соответственно, для того, чтобы на столе можно было получить низкую руку, на столе должны быть минимум три карты Восьмерки и ниже.



Примеры

низкая комбинация



8-4-3-2-A лоу - хуже, чем 7-6-5-4-3 лоу.

7-4-3-2-A лоу - хуже, чем 6-5-4-3-2 лоу.

8-7-3-2-A лоу - хуже, чем 8-6-5-4-3 лоу.

7-6-3-2-A лоу - хуже, чем 7-5-4-3-2 лоу.

8-6-5-4-3 лоу - хуже, чем 8-6-5-4-2 лоу, которые хуже, чем 8-6-5-4-A лоу



Деление банка на четыре части

В Omaha high-low можно выиграть четверть банка. Это может произойти, когда два игрока имеют одинаковые высокие или низкие руки, но один из игроков имеет лучшую из трех высокую или низкую руку .



Пример 1



Игрок А имеет лучшую высокую и такую же низкую руку, как у игрока B. Таким образом, игрок B получит четверть банка, а игрок А получит три четверти. .



Пример 2



У игрока A лучшая высокая рука, но нет низкой руки, а игроки B и C держат одинаковые низкие комбинации. Игрок А получает половину банка, а игроки B и C делят остающуюся половину. Игроки B и C получили четвертые части.