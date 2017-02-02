Несмотря на все изменения, которых, впрочем, было не так много, Главное событие собрало лишь 700 игроков, что на 200 меньше, чем годом ранее.

Что это, знак? Что ожидает новый глобальный бренд PokerStars при таком раскладе?

На эти и другие вопросы отвечает глава департаменты Live-турниров компании Нил Джонсон, с которым наш корреспондент Дирк Ойцманн пообщался во время серии на Багамах.

Нил Джонсон: Структура «мейна» была похоже на старую ЕРТ-шную, но на Багамах мы всегда старались сделать что-то особенное.

Например, сделать Супер-хайроллер еще до начала Главного события, а не параллельно с ним.

Также мы заканчивали дни ранее, чтобы игроки могли пойти на ужин в рестораны, которые на Багамах закрываются куда раньше европейских.

Изменили систему выплат, рейка, стандартизировали время проведения турниров.

Времена изменились.

Словом, не важно на каком из «чемпионатов» вы окажетесь – в Макао или Панаме – но там все будет проходить по таким же правилам.

RussiaPokerNews: И система выплат останется такой же?

НД: Особого негатива по этому поводу я не ощутил, ни на Мальте, ни в Праге или Антлантик-Сити.

Так что мы уверены в своих изменениях. Да, не всем нравится 20% выплаты в Главных событиях, но большинство приняло это нормально.

RPN: С одной стороны вы не ожидаете серьезных изменений, но количество игроков в «мейне» значительно упало на Багамах.

НД: Тут есть много факторов влияющих на это: количество сателлитов, курс доллара, из-за которого многие игроки Латинской Америки предпочли поехать в Австралию, и так далее.

Не думаю, что смена имени связана с падением числа участников. Да, в «мейне» игроков меньше, но в целом за серию пока не отвечу. У меня нет еще таких данных.

Но есть и плюс, ибо я видел немало игроков, которых не знаю. Надеюсь, что это те самые победители из Spin-and-Go.

RPN: Уменьшение количества игроков – это тенденция?

НД: В Барселоне и Праге все было наоборот, так что не думаю. Опять же, слишком много нюансов для простого ответа.

Главное не то, что игроков стало меньше, а то, что больше приехало новых.

RPN: Поговорим о будущем. Что будет совсем новым в Панаме и Макао?

НД: На предстоящих этапах новых игр не будет, а в будущем – да. Так у нас в планах есть привлечение игр в Маджонг и Го, так же как мы свели вместе покер и шахматы.

RPN: Какое количество игроков вы ожидаете увидеть в Панаме и Макао?

НД: Для Панамы хорошим результатом будет 500 человек в «мейне». Там отличная погода и современный город.

С другой стороны Макао – это город развлечений, где тратится больше денег, чем в Лас-Вегасе. Он близок к Китаю и Гонконгу, что открывает множество возможностей.

Я был там три недели в 2016 году и это было очень интересно.

Так что 500 участников и там будет хорошим результатом.

RPN: Новый сезон стартовал в январе. Что будет с Гранд-финалом?

НД: Я не ожидаю, что в 2017 году у нас будет Гранд-финал. Раньше было так, но теперь времена изменились.

В Монако больше не будет повышенного бай-ина или более глубокой структуры.