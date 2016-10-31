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Куи Нгуен лидирует после первого дня «Ноябрьской девятки»
День 8 Главного события на Мировой серии по покеру – WSOP – стартовал спустя несколько месяцев послед Дня 7, но он уже закончен и вошел в историю.
Кто же вошел в число участников «Ноябрьской девятки» в 2016 году? Не будем утомлять, и сразу напомним список имен:
Клифф Джозефи (США) – 74,600,000
Куи Нгуен (США) – 67,925,000
Гордон Вайо (США) – 49,375,000
Кенни Халлерт (Бельгия) – 43,325,000
Майкл Руан (США) – 31,600,000
Войтек Ружичка (Чехия) – 27,300,000
Гриффин Бенджер (Канада) – 26,175,000
Джерри Вонг (США) – 10,175,000
Фернандо Понс (Испания) – 6,150,000
И в первой же раздаче дня сошлись чиплидер Клифф «JohnnyBax» Джозефи и обладатель второго стека Куи Нгуен, который исполнил 4-бет и перехватил лидерство.
Так эти два игрока и «бодались» весь день, хотя под занавес не некоторое время бремя лидера на себя взвалил чех Войтек Ружичка.
Однако представителю Чехии не удалось выйти во второй день «Ноябрьской девятки» в качестве чиплидера.
Куи Нгуен едва ли не в последней раздаче дня выиграл огромный банк, став обладателем не только первой строчки в протоколе, но и еще 128,7 миллиона фишек.
Кстати, в той раздаче из турнира на 6-м месте вылетел бельгиец Кенни Халлерт.
Предпоследний представитель Европы сделал рейз 2,3 млн фишек с УТГ (UTG), но Нгуен на кат-оффе переставил до 5,7 миллиона.
Недолго думая, Халлерт сказал «олл-ин», выдвинув в середину свои 35,6 миллиона фишек.
Однако Нгуен сделал моментальный колл, выложив на стол
У бельгийца же на руках были только
И хотя дилер выложил на флопе «даму» - – далее фортуна решили, что с Халлерта хватит, ибо ни терн, ни ривер, его никак не усилили.
В итоге, за столом осталось лишь 5 человек, которые продолжат борьбу сегодня ночью. И каждый из них, практически, гарантировал себе по 2 миллиона долларов.
Выплаты призовых в Топ-5:
- 1: $8,000,000
- 2: $4,658,452
- 3: $3,451,175
- 4: $2,574,808
- 5: $1,934,579
Джозефи – второй, Ружичка – третий
Только Куи Нгуен сумел закончить День 8 с девятизначным стеком, но это ему еще ничего не гарантирует.
У Клиффа Джозефи немало фишек – 63,9 миллиона, равно как и у идущего третьим Войтека Ружички (62,3 млн).
Неплохо смотрится в турнире и американец Гордон Вайо с 58,2 миллиона фишек, и лишь Майкл Руан имеет довольно короткий стек – 23,7 млн фишек.
Итак, по два миллиона долларов (а точнее - $1,935,288) выжившие игроки себе уже гарантировали, и сегодня поздней ночью они начнут второй день «Ноябрьской девятки», который будет идти до стадии Топ-3.
Кстати, в этот момент уровень выплат достигнет 3,5 миллионов долларов.
Четверо вне игры
А теперь самое время вспомнить тех, кто не сумел пройти дальше.
Шестым, как мы уже говорили ранее, стал бельгиец Кенни Халлерт.
Ну а первым покинувшим «Ноябрьскую девятку» был, что и ожидалось, испанец Фернандо Понс, имевший лишь 12 ББ на начало дня.
Весь свой стек он быстро выставил в олл-ин с , получив колл от Джозефи с
На флопе Джозефи поймал «короля», и испанец отправился в кассу за своим миллионом, чтобы скорей прилететь к нам сюда на Мальту для участия в «Битве за Мальту – 2016»! И это не шутка.
Следом покинул турнирную зону Джерри Вонг, который хоть и сумел удвоиться в начале дня, но затем «влетел» с карманными «валетами» против аналогичных «дам» Ружички, который поймал еще и сет.
На 7-м месте покинул игру один из главных фаворитов Гриффин Бенджер. Канадец сначала удвоил Вонга, а затем сам выставился с A♠ 9♠, но у Гордона Вайо на руках были «дамы».
Дилер не смог ничем помочь Бенджеру, который относительно бесславно закончил турнир.
День 9
Итак, игра продолжится сегодня поздно ночью по московскому времени, и трансляция на английском языке доступна здесь.
Игроки продолжат уровень 38, который включает в себя блайнды 500,000/1,000,000 и анте в 150,000 .
Стеки на текущий момент:
- Куи Нгуен - 128,625,000
- Клифф Джозефи - 63,850,000
- Войтек Ружичка - 62,250,000
- Гордон Вайо - 58,200,000
- Майкл Руан - 23,700,000
Призовые выплаты:
6. Кенни Халлерт - $1,464,258
7. Гриффин Бенджер - $1,250,190
8. Джерри Вонг - $1,100,076
9. Фернандо Понс - $1,000,000
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