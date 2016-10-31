Кто же вошел в число участников «Ноябрьской девятки» в 2016 году? Не будем утомлять, и сразу напомним список имен:

Клифф Джозефи (США) – 74,600,000

Куи Нгуен (США) – 67,925,000

Гордон Вайо (США) – 49,375,000

Кенни Халлерт (Бельгия) – 43,325,000

Майкл Руан (США) – 31,600,000

Войтек Ружичка (Чехия) – 27,300,000

Гриффин Бенджер (Канада) – 26,175,000

Джерри Вонг (США) – 10,175,000

Фернандо Понс (Испания) – 6,150,000

И в первой же раздаче дня сошлись чиплидер Клифф «JohnnyBax» Джозефи и обладатель второго стека Куи Нгуен, который исполнил 4-бет и перехватил лидерство.

Так эти два игрока и «бодались» весь день, хотя под занавес не некоторое время бремя лидера на себя взвалил чех Войтек Ружичка.

Клифф Джозефи спокоен, как удав.

Однако представителю Чехии не удалось выйти во второй день «Ноябрьской девятки» в качестве чиплидера.

Куи Нгуен едва ли не в последней раздаче дня выиграл огромный банк, став обладателем не только первой строчки в протоколе, но и еще 128,7 миллиона фишек.

Кстати, в той раздаче из турнира на 6-м месте вылетел бельгиец Кенни Халлерт.

Предпоследний представитель Европы сделал рейз 2,3 млн фишек с УТГ (UTG), но Нгуен на кат-оффе переставил до 5,7 миллиона.

Недолго думая, Халлерт сказал «олл-ин», выдвинув в середину свои 35,6 миллиона фишек.

Однако Нгуен сделал моментальный колл, выложив на стол

У бельгийца же на руках были только

И хотя дилер выложил на флопе «даму» - – далее фортуна решили, что с Халлерта хватит, ибо ни терн, ни ривер, его никак не усилили.

В итоге, за столом осталось лишь 5 человек, которые продолжат борьбу сегодня ночью. И каждый из них, практически, гарантировал себе по 2 миллиона долларов.

Выплаты призовых в Топ-5:

1: $8,000,000

2: $4,658,452

3: $3,451,175

4: $2,574,808

5: $1,934,579

Джозефи – второй, Ружичка – третий

Только Куи Нгуен сумел закончить День 8 с девятизначным стеком, но это ему еще ничего не гарантирует.

У Клиффа Джозефи немало фишек – 63,9 миллиона, равно как и у идущего третьим Войтека Ружички (62,3 млн).

Неплохо смотрится в турнире и американец Гордон Вайо с 58,2 миллиона фишек, и лишь Майкл Руан имеет довольно короткий стек – 23,7 млн фишек.

Итак, по два миллиона долларов (а точнее - $1,935,288) выжившие игроки себе уже гарантировали, и сегодня поздней ночью они начнут второй день «Ноябрьской девятки», который будет идти до стадии Топ-3.

Кстати, в этот момент уровень выплат достигнет 3,5 миллионов долларов.

Четверо вне игры

А теперь самое время вспомнить тех, кто не сумел пройти дальше.

Шестым, как мы уже говорили ранее, стал бельгиец Кенни Халлерт.

Понс... не получилось раскрутится.

Ну а первым покинувшим «Ноябрьскую девятку» был, что и ожидалось, испанец Фернандо Понс, имевший лишь 12 ББ на начало дня.

Весь свой стек он быстро выставил в олл-ин с , получив колл от Джозефи с

На флопе Джозефи поймал «короля», и испанец отправился в кассу за своим миллионом, чтобы скорей прилететь к нам сюда на Мальту для участия в «Битве за Мальту – 2016»! И это не шутка.

Следом покинул турнирную зону Джерри Вонг, который хоть и сумел удвоиться в начале дня, но затем «влетел» с карманными «валетами» против аналогичных «дам» Ружички, который поймал еще и сет.

На 7-м месте покинул игру один из главных фаворитов Гриффин Бенджер. Канадец сначала удвоил Вонга, а затем сам выставился с A♠ 9♠, но у Гордона Вайо на руках были «дамы».

Дилер не смог ничем помочь Бенджеру, который относительно бесславно закончил турнир.

Первыйы день "Ноябрьской девятки" на графике.

День 9

Итак, игра продолжится сегодня поздно ночью по московскому времени, и трансляция на английском языке доступна здесь.

Игроки продолжат уровень 38, который включает в себя блайнды 500,000/1,000,000 и анте в 150,000 .

Стеки на текущий момент:

Куи Нгуен - 128,625,000 Клифф Джозефи - 63,850,000 Войтек Ружичка - 62,250,000 Гордон Вайо - 58,200,000 Майкл Руан - 23,700,000

Призовые выплаты:

6. Кенни Халлерт - $1,464,258

7. Гриффин Бенджер - $1,250,190

8. Джерри Вонг - $1,100,076

9. Фернандо Понс - $1,000,000