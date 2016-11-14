Уже и не и вспомнить, сколько раз его называли игроком номер 1 в онлайн покере, чего стоят только его 30 с лишним «тройных корон» (три крупных победы в покерных онлайн турнирах за одну неделю).

А еще есть титул чемпиона WPT и несколько «финалок» на WSOP, и, наконец, недавно он стал послом покера от 888poker.

Словом, презентация его книги о покере в Лондоне во время фестиваля 888poker не могла быть рядовой.

RussiaPokerNews: Вкратце, о чем твоя книга?

Крис Мурман: Она поделена на две части. В первой – моя биография, в которой я рассказываю о пути к статусу про-игрока, о восхождении по лимитам и т.д.

Также я смотрю на свои поступки уже в качестве игрока самых дорогих турниров и крупного бэкера.

Вы вряд ли знаете, но однажды я был бэкером 30 игроков в хай-стейкс турнирах. А в «мейн» WSOP накупил долей на 250,000 долларов.

Это действительно очень глупые вещи, что я делал. И до этого интервью я о них рассказывал только своим друзьям в пьяном угаре.

RPN: Ты инвестировал четверть миллиона долларов только в игроков Главного события WSOP?

КМ: Именно. Надо ли говорить, что не один из них не добрался до финального стола.

RPN: Ок, перейдем ко второй части твоей книги.

КМ: Эта часть уже про стратегию игры. В отличие от первой книге, где я анализировал раздачи других людей, в этой я говорю только про свои.

В основном, это раздачи с крупных турнирах, в которых я хочу показать ход своих мыслей, и что вокруг повлияло на мои действия.

Также, многие руки я оцениваю спустя изрядное количество лет, и сейчас бы я их сыграл по другому, о чем и пишу в книге.

RPN: Так когда-то ты стал вторым в «мейн» WSOPE, проиграв Элио Фоксу.

КМ: Это хороший пример. Там было парочку раздач, которым я уделил пристальное внимание в книге.

RPN: Писать книги о покере – это ради заработка или ты хочешь рассказать что-то новое?

КМ: Мотивация сейчас – это комментарии, которые я получил за свою первую книгу. Кто-то говорил, что считал меня другие ранее, вторые радовались, что смогли улучшить свои результаты после прочтения.

А большая часть хотела знать, что я думаю о своих раздачах, так что сразу появилось желание «закончить-таки» проект.

RPN: Каждый большой игрок сталкивается с дилеммой – как поделиться секретами, не нанося ущерб себе?

КМ: Покер – это игра ситуация, и даже если я расскажу все, что знаю о какой-либо ситуации, то она все равно снова уже не возникнет.

Тут не работает принцип «каждый раз играть так-то с этой рукой». Так что не факт, что рассказанное мной сработает против меня.

Уже скоро.

Я лишь даю удочку, а рыбачить надо уже самому.

RPN: Много игроков успевает «сгореть» от покера еще в юном возрасте. Ты никогда не думал об «отставке»?

КМ: Я обычный человек и устаю иногда, как и все остальные. Раньше было легче, сейчас – если играю сутки подряд – то мне требуется день отдыха.

Когда то я не верил, что мне это понадобится. Так что, да, иногда это надоедает, но в целом желание играть в покер пока превышает остальные факторы.

Да и сейчас моя жизнь вращается не только вокруг покера, есть и другие интересы, но всему свое время.

RPN: Игра в покер меняется постоянно? Сработает ли сегодня самая лучшая стратегия пятилетней давности?

КМ: Не уверен. Особенно на высоком уровне, где у игроков есть доступ к множеству источников информации.

Тогда для успеха могло хватить опыта, накопленного во время самой игры. Сейчас же необходимо совершенствовать свои игру и знания и вне покерного стола. Практически, это как делать домашнее задание после школы.

RPN: А что значит тогда фраза, что «в один день покер будет решен»?

КМ: Ну, может быть кэш-играх с жесткой структурой и количеством по 100 блайндов у всех игроков такое и будет возможно, но точно не в турнирах.

В них слишком много непредсказуемых факторов, а также обстоятельств, которые и делают их более интересными, вынуждая постоянно адаптироваться к ситуации.

RPN: Спасибо, Крис Мурман.

Новая книга Криса Мурмана – «Мурман» (Mooreman) – выйдет в свет накануне старта WSOP в 2017 году.