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Мортенсен и Брансон вошли в «Зал славы покера» в 2016 году
«Зал покерной славы» впервые и наконец-то пополнился европейским игроком.
Впрочем, в нем также оказался и второй член семьи Брансонов.
Итак, вчера поздно вечером жюри WSOP огласило свое решение, согласно которому новыми членами «Зала славы» стали испанец Карлос Мортенсен и американец Тодд Брансон, сын того самого легендарного Дойла Брансона.
За эти две персоны почти единогласно высказалось все жюри, состоящее из 44 специалистов, журналистов и самих членов «Зала покерной славы».
Напомним, что в списке претендентов в 2016 году было 10 имен.
Первый испанец, первый сын
Пока многие ожидали, что первым европейцем в «Зале славы» станет либо уже ушедший от нас британец Дэйв “Devilfish” Уллиот или француз Бруно Фитоусси, им стал испанский «Эль Матадор».
В общем, «претензий» к Мортенсену быть не может, ибо он первый и единственный испанский чемпион мира, хотя Главное событие на WSOP он выиграл еще до наступления покерного бума имени Манимейкера.
Уроженец Эквадора, но выросший в испанском Аликанте, Карлос уже давно проживает в Лас-Вегасе и имеет на своем счету более 12 миллионов долларов призовых в живых турнирах, включая и титул чемпиона мира от WPT.
«Я играю в покер уже больше 20 лет», - сообщает в пресс-релизе Мортенсен, - «И я получил от этой игры сполна за эти годы, не на что жаловаться».
«Я всегда мечтал попасть в «Зал славы покера», чтобы быть рядом с этими легендами покера, и теперь самое время поблагодарить всех моих друзей, поклонников покера, которые голосовали за меня. Это большая честь для меня».
Кроме двух титулов WPT и еще одного браслета WSOP, у Мортенсена не так давно был один очень хороший результат: в 2013 году он стал баббл-боем финального стола Главного события Мировой серии, остановившись в шаге от «Ноябрьской девятки».
«Дело жизни»
Конечно, Тодд Брансон – сын Дойла, но он сам за последние десятилетия внес достаточно большой вклад в историю покера.
Он не только выиграл браслет WSOP, но и за последние 20 лет принял участие, практически, во всех самых дорогих кэш-играх Лас-Вегаса, включая и незабыемое сражение «Корпорации» против Энди Била, в котором банкир из Далласа потерял 13,5 миллионов долларов.
Причем, не так давно он в частой игре против того же Била выиграл еще порядка 5 миллионов долларов.
«Так что это огромная и настоящая честь для меня – войти в список этих легенд», - подвел итог Брансон-младший, - «я в буквальном смысле вырос в этом покерном мире, видел все это с детства и очень горд тем, что сумел заслужить столь почетное место в нем».
Отметим, что Тодд и Дойл Брансоны стали первой парой «сын-отец», которая избрана в «Зал покерной славы».
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