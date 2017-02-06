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Стейси Матусон нанесла ответный удар Уильяму Кассуфу
У нас есть новый босс в городе, и это – Стейси Матусон.
Для завоевания подобного титула ей хватило всего лишь двух хедз-ап матчей против Уильяма Кассуфа.
Матч-реванш на фестивале 888poker в Розвадове, который мы анонсировали ранее, закончился убедительной победой Стейси Матусон со счетом 2:0!
Для американки это стало моментом торжества и мщения британцу за его действия во время игры на WSOP-2016, откуда и пошла теперь уже знаменитая фраза: «Девять-хай, выиграл как босс!».
По условиям дуэли в Розвадове матч из хедз-апов должен был проходить до двух побед одного из участников.
«Это будет весело», - заявила перед стартом Матусон, - «между нами нет уж такой вражды, вчера на встрече мы даже обнялись. Надеюсь, он думает также».
Запрягали долго…
По условиям хедз-апа каждый игрок получил стек в 10,000 фишек, а на один уровень отводилось по 12 минут.
Многие ожидали увидеть «быстрый покер» в исполнении игроков, но, неожиданно, они оба начали играть неспешно и очень осторожно.
Первый хедз-ап в итоге продлился долгих 9 уровней (почти 2 часа игры), к концу которого у Кассуфа оставались лишь три блайнда.
В последней раздаче он был впереди с К-2 против J-8 Матусон, но американка сумела поймать еще двух «валетов» на терне и ривере, поведя со счетом 1:0.
…поехали быстро
Во втором хедз-апе болельщики ожидали также увидеть тягучую игру со стороны соперников, но их опасениям (или ожиданиям) не было суждено сбыться.
Все было закончено за 30 минут.
Стейси с первых минут проявила себя как, агрессор, но Уильям во втором матче решил этот статус изменить.
Так что когда британец открылся с А-7, получив в ответ трибет, он решил пойти ва-банк, ожидая от соперницы «фолд».
Однако Матусон быстро сделала «колл» с парой карманных валетов.
У Кассуфа было несколько аутов, но в этот день фортуна была не на его стороне. Точка.
«Это было весело», - снова сказала Матусон, - «Уильям хороший игрок, но, похоже, хедз-ап это не самая сильная его сторона».
Тем временем Кассуф был вынужден признать поражение.
«В общем-то, это был первый хедз-ап матч в моей жизни, так что опыта подобной игры у меня не было», - вяло заметил Уильям, - «Стейси играла куда агрессивней, нежели прошлым летом в Лас-Вегасе. Вероятно она взяла несколько уроков с тренером».
Матусон получила не только моральное удовлетворение, но и трофей, и $1,000 призовых денег, а также билет в турнир 888 Crazy, который пройдет на WSOP-2017.
Повтор поединка можно посмотреть здесь.
Итоговые результаты:
Стейси Матусон – Уильям Кассуф – 2:0 (игра до двух побед)
Матч №1
Матусон выиграла на 9-м уровне (блайнды 500/1000)
Финальная раздача: J-8 против K-2 на доске 6-7-6-J-J
Матч №2
Матусон выиграла на 3-м уровне (блайнды 75/150)
Финальная раздача: J-J против A-7 на доске 6-2-3-5-5
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