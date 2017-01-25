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Ажиотаж на «Австралийских миллионах»: более 700 игроков в «мейне»
Несмотря на турбулентные явления в современном живом покере, Главное событие серии Aussie Millions остается признанным турниром, которое без игроков не останется.
В далекой Австралии закончился стартовый День 1С «мейна», и самое время подвести итоги, которые весьма радуют – более 700 игроков решили внести бай-ин размеров 10 тысяч местных долларов (порядка $7,500).
Напомним, что в прошлом году в Главном событии приняли участие 732 игрока, тогда как сейчас, благодаря массивному третьему стартовому дню, уровень остался прежним – 718 участников.
Впрочем, День 2 стартует только завтра ранним утром, а значит есть шанс, что количество игроков еще прибавится, так как поздняя регистрация еще открыта.
Канит, Графтон, Тилли среди лидеров
Мы уже говорили ранее, что на «Австралийские миллионы» приезжает немало про-игроков из разных частей света.
Вот и сейчас среди стеком лидеров можно найти следующих персон: итальянца Мустафу Канита (215,000 фишек), британца Сэма Графтона (111,400) и даже американскую покерную диву Дженнифер Тилли (85,000).
Впрочем, немало известных игроков уже успели и сойти с дистанции «мейна», как Фил Лаак, Дэвид Питерс, Сэм Трикетт, Анетт Обрестад и Дэн Шак, удача которым на этот раз не улыбнулась.
Зато сумели пробиться в День 2 со средними стеками участники прошлогоднего хедз-апа Главного события Эри Энджел и Тони Данст.
Таблица призовых еще не сформирована, но уже можно предположить, что победитель «Австралийских миллионов – 2017» получит не менее 1,6 миллиона местных долларов, которые год назад увез домой канадец Энджел.
Кроме Главного события и его развязки, в мельбурнском Crown Casino пройдет еще один весьма ожидаемый турнир – Супер-хайроллер с бай-ином в $250,000.
Зачастую только ради него в Австралию прилетает некоторые звезды покера или знаменитости, так что ждем «сенсаций», о которых мы непременно напишем в следующих статьях.
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