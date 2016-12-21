Раз уж Лоуболл 2-7 у всех на слуху и на виду, журналист PokerZeit Райнер Воллмар познакомит всех желающих с этой замечательной игрой и подскажет пару хитрых трюков.

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В 2-7 Трипл Дро обычно играют с фиксированным лимитом, поэтому, как и в Лимитном Холдеме, в этой разновидности есть малые и большие ставки, они в два раза больше блайндов.

Для примера: в игре $0,5/$1 блайнды составляют $0,25/$0,50, первые два раунда торговли ставка – $0,50, последующие – $1. Тем, кто никогда прежде не играл в лимитный покер, потребуется какое-то время на адаптацию к иной системе ставок.

В каждой раздаче можно сделать только четыре ставки, что значительно снижает фолд-эквити.

Еще один важный момент: сильнейшей в Лоуболл 2-7 Трипл Дро считается самая младшая пятикарточная комбинация.

Базовая стратегия

Как и во всех разновидностях покера, в этой игре важны два основных фактора: позиция и диапазон рук.

Начнем с позиции. Помимо информации, извлекаемой из сделанных оппонентом ставок, мы получаем дополнительные сведения – сколько карт он обменял. Что характерно только для Дро-покера.

И эта вторая часть «уравнения» может быть очень ценной. Отсутствие обмена обычно указывает на готовую руку – если, конечно, соперник не решил блефовать. И наоборот: три взятых карты вряд ли означают силу.

Узнать точный диапазон рук оппонента гораздо сложнее. Ваше первое основное правило: не меняйте больше трех карт – по возможности только две.

Вот шесть самых сильных стартовых рук:

1) 2-3-4-x-x

2) 2-3-7-x-x

3) 2-3-5-x-x

4) 2-4-5-x-x

5) 2-4-7-x-x

6) 2-5-7-x-x

Что приводит нас ко второму тезису: в хорошем стартере всегда есть двойка. Руки с тройками – например 3-4-7-x-x или 3-5-8-x-x – подходят для стилинга или защиты блайндов.

Количество игроков в раздаче тоже имеет большое значение.

Сейчас в это играют все!

Осторожно разыгрывайте руки с шестерками. Это третье правило. Проблема в том, что с подобными картами можно собрать стрит. Взять руку 3-4-5-6-x. На первый взгляд, она достаточно хороша, но на самом деле мусор – двойки и семерки дадут стрит (туз всегда считается старшей картой).

Стрит с низкими картами не собрать без шестерки, вот почему эту карту стоит избегать.

Ставки

Лимитный покер значительно отличается от других покерных вариаций. Среди главных отличий выделяются высокие шансы банка и низкое фолд-эквити.

Вот вам пример для наглядности:

В игре $0,50/$1 Игрок А открывается ставкой $1, малый блайнд сбрасывает, большой –коллирует. В банке $2.25.

Игроки обменивают карты, большой блайнд чекает, Игрок А ставит. Теперь большой блайнд рейзит $1, Игрок А колирует.

В банке $4.25. Игроки еще раз меняют карты, большой блайнд ставит. Перед третьим обменом шансы банка Игрока А составляют 5.25:1 – немыслимое дело в Безлимитных играх.

Игрок А может легко оценить силу своей руки и решить, стоит коллировать или нет. У большого блайнда гораздо меньше фолд-эквити, чем в Безлимите – блефовать в разы сложнее.

Рекомендуется всегда ставить с хорошими руками, любой игрок с потенциально сильной комбинацией должен платить по максимуму.

Руки на шоудауне

Особый интерес в Лоуболл 2-7 Трипл Дро представляет шоудаун. После нескольких раундов обмена игроки зачастую не представляют, как хорошо они стоят. Разумеется, с натсом – разномастными 7-5-4-3-2 – все ясно, но такое случается не так часто.

Можно придерживаться одного универсального правила: в хэдз-апе руки 8-хай или 9-хай в большинстве случаев достаточно сильны для шоудауна.

Рука 9-5-4-3-2 гораздо ценнее руки 9-8-7-5-3, это и так понятно. В списке рук 2-7 Трипл Дро первая комбинация со старшей девяткой на 19-й позиции, вторая – только на 48-й!

Блеф-кетчеры – комбинации T-хай или J-хай. Игрок с рукой 8-7-4-2, которому нужны шестерки, пятерки или тройки, часто «поймает» старшую карту (даму, короля, туза) или даже пару, а это очень слабые комбинации.

Выходит, на ривере – или после третьего дро в данном случае – всегда придется отвечать на один и тот же вопрос: нужно ли ставить.

С монстрами типа 7-5-4-3-2, 7-6-4-3-2, 7-6-5-3-2, 7-6-5-4-2 ответ очевиден – ставка. В противном случае нам поможет универсальное правило: ставьте, если можете получить колл от руки слабее.

Если и это не отвечает на вопрос, включайте режим чек-колла и надейтесь на блеф соперника.

Игра экшена и удачи

Этих подсказок вполне достаточно для начала. Немного практики и Лоуболл 2-7 Трипл Дро предстанет во всей красе. Далее – стройте свои собственные стратегии, попытайтесь заблефовать кого-нибудь. Эта разновидность покера не даст заскучать, правда, краткосрочные результаты во многом зависят от удачи.

В общем, знакомьтесь с 2-7 Трипл Дро, быть может, игра ответит взаимностью.