Спустя два года еще один талантливый молодой немецкий гриндер Йонас "llJaYJaYll" Лаук повторил этот путь, взойдя на Олимп онлайн покера.

Три дня Лаук уверенно шел к успеху в «мейне» WCOOP, в который было зафиксировано 1,772 входа, чтобы стать Главным чемпионом серии и обладателем призовой суммы в $1,517,541.

Интересно, что на финальном столе не было заключено ни одной сделки (хотя попытки отмечались и не один раз), и Лаук, таким образом, получил максимально возможный приз за первое место.

Правда во время общения в чате Йонас написал, что часть его денег достанется бэкеру, которым стал сам Дуглас "WCGRider" Полк.

Долгий хедз-ап был прерван эпической раздачей, во время которой занявший второе место британец 0409479 сделал 5-бет с AQ, но Лаук подловил оппонента, имея на руках АК.

В итоге, британский игрок за второе место получил $1,101,279.

Пять миллионов на «финалку»

Выигрыш полутора миллиона долларов стал крупнейшим успехом для Лаука, который ранее за всю карьеру выиграл около 200 тысяч долларов.

И даже не так важно, сколько процентов от приза он сможет оставить себе, когда в твой адрес поступает такой твит от одного и самых сильных игроков в мире, коим является Полк:

Congratulations @jownzpownz on his win in the $5,000 #WCOOP. Amazing poker player and couldn't think of a more deserving guy. pic.twitter.com/QITfqshfMQ — gN Doug Polk (@DougPolkPoker) September 27, 2016

(Поздравляю Йонаса Лаука с победой в «мейне». Потрясающий игрок в покер, который заслуживает этого больше, чем кто-либо другой)

Впрочем, не только немецкий игрок остался доволен исходом Главного события WCOOP. Очевидно, что все остальные участники финального стола также получил крупнейшие в своей карьере выигрыши.

Так занявший третье место британец R_Scientist получил $800k призовых, в то время как за четвертое место австрийцу Gambler4444 досталось $580k. Весьма солидные суммы.

Все выплаты финального стола ниже:

WCOOP-78 ($5,000 NL Hold'em Main Event)

Всего входов: 2,091 (1,772 участника, 319 ре-энтри)

Призовой фонд: $10,052,879.79

Зона ИТМ: 224

1. llJaYJaYll (Германия) $1,517,541.25

2. 0409479 (Великобритания) $1,101,278.90

3. R_Scientist (Великобритания) $799,196.90

4. Gambler4444 (Австрия) $579,976.77

5. axtipitos_86 (Aвстрия) $420,888.94

6. Olorionek (Польша) $305,439.66

7. uknowProsky* (Голландия) $221,656.95

8. gorodski (Мальта) $160,856.12

9. deadfizh (Финляндия) $116,733.03

Добавим, что всю игру за финальным столом можно было наблюдать на канале PokerStars Twitch c комментариями «старзовских» про-игроков Селины Лин и Кевина Мартина.

Кстати, трансляция доступна в записи: