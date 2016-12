Спустя два года еще один талантливый молодой немецкий гриндер Йонас "llJaYJaYll" Лаук повторил этот путь, взойдя на Олимп онлайн покера.

Три дня Лаук уверенно шел к успеху в «мейне» WCOOP, в который было зафиксировано 1,772 входа, чтобы стать Главным чемпионом серии и обладателем призовой суммы в $1,517,541.

Интересно, что на финальном столе не было заключено ни одной сделки (хотя попытки отмечались и не один раз), и Лаук, таким образом, получил максимально возможный приз за первое место.

Правда во время общения в чате Йонас написал, что часть его денег достанется бэкеру, которым стал сам Дуглас "WCGRider" Полк.

Долгий хедз-ап был прерван эпической раздачей, во время которой занявший второе место британец 0409479 сделал 5-бет с AQ, но Лаук подловил оппонента, имея на руках АК.

В итоге, британский игрок за второе место получил $1,101,279.

Выигрыш полутора миллиона долларов стал крупнейшим успехом для Лаука, который ранее за всю карьеру выиграл около 200 тысяч долларов.

И даже не так важно, сколько процентов от приза он сможет оставить себе, когда в твой адрес поступает такой твит от одного и самых сильных игроков в мире, коим является Полк:

Congratulations @jownzpownz on his win in the $5,000 #WCOOP. Amazing poker player and couldn't think of a more deserving guy. pic.twitter.com/QITfqshfMQ