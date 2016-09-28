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Не так давно, в 2014 году, немецкий вундеркинд Федор Хольц выиграл Главное событие WCOOP, получив за это порядка 1,3 миллиона долларов.
Спустя два года еще один талантливый молодой немецкий гриндер Йонас "llJaYJaYll" Лаук повторил этот путь, взойдя на Олимп онлайн покера.
Три дня Лаук уверенно шел к успеху в «мейне» WCOOP, в который было зафиксировано 1,772 входа, чтобы стать Главным чемпионом серии и обладателем призовой суммы в $1,517,541.
Интересно, что на финальном столе не было заключено ни одной сделки (хотя попытки отмечались и не один раз), и Лаук, таким образом, получил максимально возможный приз за первое место.
Правда во время общения в чате Йонас написал, что часть его денег достанется бэкеру, которым стал сам Дуглас "WCGRider" Полк.
Долгий хедз-ап был прерван эпической раздачей, во время которой занявший второе место британец 0409479 сделал 5-бет с AQ, но Лаук подловил оппонента, имея на руках АК.
В итоге, британский игрок за второе место получил $1,101,279.
Выигрыш полутора миллиона долларов стал крупнейшим успехом для Лаука, который ранее за всю карьеру выиграл около 200 тысяч долларов.
И даже не так важно, сколько процентов от приза он сможет оставить себе, когда в твой адрес поступает такой твит от одного и самых сильных игроков в мире, коим является Полк:
Congratulations @jownzpownz on his win in the $5,000 #WCOOP. Amazing poker player and couldn't think of a more deserving guy. pic.twitter.com/QITfqshfMQ— gN Doug Polk (@DougPolkPoker) September 27, 2016
(Поздравляю Йонаса Лаука с победой в «мейне». Потрясающий игрок в покер, который заслуживает этого больше, чем кто-либо другой)
Впрочем, не только немецкий игрок остался доволен исходом Главного события WCOOP. Очевидно, что все остальные участники финального стола также получил крупнейшие в своей карьере выигрыши.
Так занявший третье место британец R_Scientist получил $800k призовых, в то время как за четвертое место австрийцу Gambler4444 досталось $580k. Весьма солидные суммы.
Все выплаты финального стола ниже:
WCOOP-78 ($5,000 NL Hold'em Main Event)
Всего входов: 2,091 (1,772 участника, 319 ре-энтри)
Призовой фонд: $10,052,879.79
Зона ИТМ: 224
1. llJaYJaYll (Германия) $1,517,541.25
2. 0409479 (Великобритания) $1,101,278.90
3. R_Scientist (Великобритания) $799,196.90
4. Gambler4444 (Австрия) $579,976.77
5. axtipitos_86 (Aвстрия) $420,888.94
6. Olorionek (Польша) $305,439.66
7. uknowProsky* (Голландия) $221,656.95
8. gorodski (Мальта) $160,856.12
9. deadfizh (Финляндия) $116,733.03
Добавим, что всю игру за финальным столом можно было наблюдать на канале PokerStars Twitch c комментариями «старзовских» про-игроков Селины Лин и Кевина Мартина.
Кстати, трансляция доступна в записи:
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