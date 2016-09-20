Но некоторые из них можно выиграть и в живых сателлитах в казино Portomaso на Мальте, где они проходят уже четыре недели подряд, но самые «ценные» ивенты еще впереди.

Не разыграны еще порядка 20 гарантированных мест в Главное событие «Битвы», и в ближайшие пару недель пройдет сразу три «особенных» сателлита.

На этой неделе все начнется специальным баунти-сателлитом, в котором сыграют пять представителей «Битвы за Мальту». И за «голову» каждого из них полагается билет в мини-лотерею (для этих 5 счастливчиков), где будет разыгран бай-ин в Главное событие стоимостью 550 евро, не считая стандартных призов.

Сыграй в «Битве»!

Все сателлиты проходят в казино Portomasо и начинаются всегда в 20.00 по местному времени. Пока они проходят по вторникам, но с октября будут доступны также и каждую субботу.

Бай-ин во все наши сателлиты стоит €55+5.

Итак, сегодня, 20-го сентября, в 8 вечера стартует уже упомянутый выше баунти-сателлит под кодовым именем Extravaganza!

Кстати, если вы зарегистрируетесь в него через нашу страничку на «Фейсбуке», то получите еще бонусом 2 тысячи фишек к вашему стартовому стеку.

Неделей позже пройдет еще один особенный сателлит, в котором к призам будут добавлены еще два билета в турнир второго шанса - Siege of Malta Second Chance, каждый стоимостью по 270 евро).

Наконец, 1-го октября победитель сателлита получит билет, но не в Главное событие, а в Grandmaster High Roller (стоимость более 2,2 тысячи евро)!

У нас всегда аншлаг!

Также в этот день (а точнее поздний вечер) пройдет еще 4 сателлита в «Битву за Мальту», в которых будут гарантированы 5 билетов в «мейн».

Не надо ждать День 1А!

До старта Главного события пройдет еще 14 live-сателлитов, так что шанс отобраться «задешево» в наш турнир есть, и он достаточно реален.

Во-вторых, не стоит ждать последнего сателлита в День 1А, ибо в прошлом году в нем успело сыграть «лишь» 389 человек, и это лишь те, кому повезло, ибо лист ожидания был куда больше.

Так что если вы живете на Мальте, то считайте, что вам уже повезло, ибо есть еще и гонка лидеров по итогам всех сателлитов, которая также порадует игроков из Топ-10 лидерборда.

Лауреатам достанутся порядка 10 билетов во многие турниры, начиная от «мейна» и «хайроллера», до сайд-ивентов. Общий призовой фонд билетов составит 4,000 евро!

Ниже можно найти расписание ближайших сателлитов.

Date Special feature Bonus Sept 20 5 bounties to be won 2k chips extra for FB reg Sept 27 2 tickets to the “Siege” 2k chips extra for FB reg Oct 1 Winner play the HR event 2k chips extra for FB reg Oct 4 5 ME tickets guaranteed 2k chips for punctuality Oct 8 5 ME tickets guaranteed 2k chips for punctuality Oct 11 5 ME tickets guaranteed 2k chips for punctuality Oct 15 5 ME tickets guaranteed 2k chips for punctuality

Полное расписание доступно на специальной странице Live-сателлитов к «Битве за Мальту – 2016».