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Live-сателлиты на «Битву за Мальту» в самом разгаре!
Если вы еще не получили свое место за столами предстоящей «Битвы за Мальту – 2016», то поспешите, мест осталось не так много.
Но некоторые из них можно выиграть и в живых сателлитах в казино Portomaso на Мальте, где они проходят уже четыре недели подряд, но самые «ценные» ивенты еще впереди.
Не разыграны еще порядка 20 гарантированных мест в Главное событие «Битвы», и в ближайшие пару недель пройдет сразу три «особенных» сателлита.
На этой неделе все начнется специальным баунти-сателлитом, в котором сыграют пять представителей «Битвы за Мальту». И за «голову» каждого из них полагается билет в мини-лотерею (для этих 5 счастливчиков), где будет разыгран бай-ин в Главное событие стоимостью 550 евро, не считая стандартных призов.
Сыграй в «Битве»!
Все сателлиты проходят в казино Portomasо и начинаются всегда в 20.00 по местному времени. Пока они проходят по вторникам, но с октября будут доступны также и каждую субботу.
Бай-ин во все наши сателлиты стоит €55+5.
Итак, сегодня, 20-го сентября, в 8 вечера стартует уже упомянутый выше баунти-сателлит под кодовым именем Extravaganza!
Кстати, если вы зарегистрируетесь в него через нашу страничку на «Фейсбуке», то получите еще бонусом 2 тысячи фишек к вашему стартовому стеку.
Неделей позже пройдет еще один особенный сателлит, в котором к призам будут добавлены еще два билета в турнир второго шанса - Siege of Malta Second Chance, каждый стоимостью по 270 евро).
Наконец, 1-го октября победитель сателлита получит билет, но не в Главное событие, а в Grandmaster High Roller (стоимость более 2,2 тысячи евро)!
Также в этот день (а точнее поздний вечер) пройдет еще 4 сателлита в «Битву за Мальту», в которых будут гарантированы 5 билетов в «мейн».
Не надо ждать День 1А!
До старта Главного события пройдет еще 14 live-сателлитов, так что шанс отобраться «задешево» в наш турнир есть, и он достаточно реален.
Во-вторых, не стоит ждать последнего сателлита в День 1А, ибо в прошлом году в нем успело сыграть «лишь» 389 человек, и это лишь те, кому повезло, ибо лист ожидания был куда больше.
Так что если вы живете на Мальте, то считайте, что вам уже повезло, ибо есть еще и гонка лидеров по итогам всех сателлитов, которая также порадует игроков из Топ-10 лидерборда.
Лауреатам достанутся порядка 10 билетов во многие турниры, начиная от «мейна» и «хайроллера», до сайд-ивентов. Общий призовой фонд билетов составит 4,000 евро!
Ниже можно найти расписание ближайших сателлитов.
|
Date
|
Special feature
|
Bonus
|
Sept 20
|
5 bounties to be won
|
2k chips extra for FB reg
|
Sept 27
|
2 tickets to the “Siege”
|
2k chips extra for FB reg
|
Oct 1
|
Winner play the HR event
|
2k chips extra for FB reg
|
Oct 4
|
5 ME tickets guaranteed
|
2k chips for punctuality
|
Oct 8
|
5 ME tickets guaranteed
|
2k chips for punctuality
|
Oct 11
|
5 ME tickets guaranteed
|
2k chips for punctuality
|
Oct 15
|
5 ME tickets guaranteed
|
2k chips for punctuality
Полное расписание доступно на специальной странице Live-сателлитов к «Битве за Мальту – 2016».
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