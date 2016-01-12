Добро пожаловать в 2016 год, в первую видеотрансляцию крупнейшего покерного ивента на русском языке, которая традиционно берет старт на Багамских островах – PCA2016.

За семь дней трансляций с РСА-2016 вы услышите много интересного, ибо не умеют по другому работать в ТВ-команде PokerStars, где комментировать русский стрим будут Илья Городецкий и Михаил Семин.

И начнутся трансляции сразу с финального стола супер-хайроллера (бай-ин 100 тысяч долларов), причем игра будет показана с открытыми картами.

Стримы будут проходить вплоть до окончания Главного события – до 14 января.

Расписание прямых трансляций:

08/01/2016 - Супер-хайроллер, Финал (Открытые карты)

Начало трансляции: 22:00 по Москве

09/01/2016 - PCA 2016 Invitational ( Открытые карты )

Начало трансляции: 22:00 по Москве

10/01/2016 - Главное событие , День 2

Начало трансляции: 20:00 по Москве

11/01/2016 - Главное событие , День 3

Начало трансляции: 20:00 по Москве

12/01/2016 - Главное событие , День 4

Начало трансляции: 20:00 по Москве

13/01/2016 - Главное событие День 5

Начало трансляции: 20:00 по Москве

20:00 по Москве Конец трансляции: Игра до 6-8 финалистов