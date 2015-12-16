С сегодняшнего дня, то есть с четвертого игрового дня Главного события EPT Прага, начинаются прямые включения из столицы Чехии, причем с русскоязычными комментариями!

Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 14:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.

Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.

Расписание прямых трансляций:



14/12/2014 Главное событиы - День 4



Начало трансляции: 14:00 по московскому времени

14:00 по московскому времени Конец трансляции: 23:00 по московскому времени

15/12/2014 Главное событиы - День 5



Начало трансляции: 14:00 по московскому времени

14:00 по московскому времени Конец трансляции: Игра до 6-8 финалистов