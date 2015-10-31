С сегодняшнего дня, то есть со второго игрового дня Главного события EPT Мальта, начинаются прямые включения с берегов Средиземного моря, причем с русскоязычными комментариями!

Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 14:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.

Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.

Расписание прямых трансляций: