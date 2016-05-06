Май в Монте-Карло - это время Гранд-финала Европейского покерного тура!

Лучшие из лучших игроков в покер в мире поспорят за дорогие призы, и мы все это увидим в трансляциях с открытыми картами!

Серия ЕРТ выходит на новый уровень.

Смотрите прямые трансляции со 2-го мая, когда в Главном событии начнется День 2!

Комментирует Илья Городецкий.

Смотрите ниже расписание трансляций:

(Все трансляции с ОТКРЫТЫМИ картами и задержкой в 30 минут)