Спустя восемь лет Европейский покерный тур возвращается в столицу Ирландии, в Дублин.

Покерный этап в Ирландии, к слову, был с расписании первого сезона, состоявшего из семи «классических мест», но в 2008 году его место занял венгерский Будапешт.

И вот ЕРТ снова в Дублине берет быка за рога: на старте был €25k High Roller, за которымпоследовало Главное событие с бай-ином в €5,300.

Прямые Live-трансляции начались из столицы Ирландии со второго дня «мейна», когда в турнирной сетке оставалось еще более 500 участников.

Хотелось бы сказать, «и снова у микрофона харизматичный дуэт Илья Городецкий и Михаил Семин, но последний стал недавно участником команды профессионалов PokerDom, «завещав» свое место в комментаторской будке Денису Григорьеву.

А последним победителем этапа ЕРТ в Дублине был Рубен Питерс, сейчас же приз за первое место - €532,620, а значит впереди все самое интересное!

Оставайтесь с нами и смотрите трансляцию.

Расписание трансляций:

16 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 2 — 15:00 по Москве

17 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 3 — 15:00 по Москве

18 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 4 — 15:00 по Москве

19 февраля — EPT Дублин, Главное событие, День 5 — 15:00 по Москве

20 февраля — EPT Дублин, Главное событие, Финал (с открытыми картами) — 17:00 по Москве