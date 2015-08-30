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Live: EPT Барселона 2015 - на русском языке (видео)!

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30 Август 2015, Написал: RussiaPokerNews
Размещено в: Покерная матрица
Live: EPT Барселона 2015 - на русском языке (видео)!

С сегодняшнего дня, то есть со второго игрового дня Главного события EPT Барселона, начинаются прямые включения из Испания, причем с русскоязычными комментариями!

Как всегда команда PokerStars, укомплектованная профессиональными комментаторами, начинает свою работу. Сегодня в 13:00 начнется первая трансляция Главного события с комментариями Ильи Городецкого и Михаила Семина.

Стримы будут проходить вплоть до окончания турнира.

Расписание прямых трансляций:

  • 26 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 2. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 21:30 МСК;
  • 27 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 3. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 22:00 МСК;
  • 28 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 4. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится примерно до 22:00 МСК;
  • 29 августа 2015 года – EPT Барселона Main Event, День 5. Начало трансляции в 13:00 МСК, стрим продлится до формирования финалки из 6-8 игроков;
  • 30 августа 2015 года – Финальный стол EPT Барселона Main Event. Стрим с открытыми картами и задержкой.
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