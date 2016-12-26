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Леон Цукерник: «Только я – настоящий покерный про»
Этот человек не является звездой в мире покера, а также его нельзя назвать профессиональным игроком, но это не мешает ему быть крайне интересной фигурой в мире покера.
Начнем с того, что Леон Цукерник является владельцем крупнейшего казино в Восточной Европе – King’s Casino в чешском Розвадове, что находится на границе с Германией (а это важно).
Во-вторых, он был единственным любителем за финальным столом последнего супер-хайроллера с бай-ином в 50 тысяч евро на ЕРТ в Праге.
В третьих, он его выиграл, удивив всех кроме, пожалуй, самого себя. При этом Цукерник регулярно играет в дорогих турнирах, но ранее в призовую зону никогда не попадал.
В общем, наш коллега Дирк Ойцманн не мог не поговорить с этим необыкновенным игроком сразу после финального стола.
RussiaPokerNews: Насколько важно для тебя было выиграть это турнир?
Леон Цукерник: Один из престижнейших турниров в мире, который проводит самая крутая серия Европы. Конечно, для меня это нечто особенное и невероятное.
RPN: Просто ты сыграл так много дорогих турниров и запредельного кэша, что я удивлен твоею реакцией.
ЛЦ: Это значит для меня куда больше, чем 741 тысяча евро призовых.
RPN: Этот трофей займет специальное место в Kings’ Casino?
ЛЦ: У нас есть специальное место для трофеев, включая браслеты Федора Хольца и Пиуса Хайнца, так что да.
RPN: За финальным столом ты пару раз прошелся по «так называемым про-игрокам». Хотел лишний раз «уколоть» Чарли (Каррел, соперник по хедз-апу)?
ЛЦ: Нет, это то, что я каждый раз говорю соперникам за финальным столом. Что здесь только я – настоящий профессионал.
RPN: Это как?
ЛЦ: Потому, что я из тех, кто берет рейк, а они те - кто его платит. Это все объясняет. Ладно, конечно же, это из серии «разговоров за покерным столом». Сами знаете, что вогнать людей в тильт в покер выгодное занятие.
Я, например, люблю играть с 2-7. Конечно, это весело и я проиграл уйму денег с этими картами, но когда удается выиграть с ними – это очень круто.
RPN: ЕРТ уходит в историю, но некоторые этапы крупных турниров других серий уже побывали в твоем казино. Что в будущем станет важней, место проведения или бренд?
ЛЦ: Живой покер связан с комфортом. Когда игроки неделю заняты в покерном фестивале, они хотят получить и высокий уровень проживания, и хорошую еду. И это именно то, что мы пытаемся предложить в Розвадове.
RPN: Независимо от того, под каким брендом проходит турнир?
ЛЦ: Мы хотим быть «покерным направлением». Когда вы говорите ЕРТ, вы же не произносите «отель Хилтон». Так и мы предлагаем полный спектр покерных услуг: от крупных международных серий до местных турниров с бай-ином в 50 евро.
Поэтому нас уже и знают во всем мире.
К нам едут специально играть в покер, как другие едут кататься на лыжах, для игры в гольф и так далее.
RPN: Да, но покер обычно живет в «интересных местах». Чем вы намерены привлекать игроков еще в Розвадове?
ЛЦ: К нам легко попасть и отелей вокруг предостаточно.
Для многих серий Розвадов идеально подходит.
Не каждый ведь может позволить себе отель за 400 евро.
А у нас – как в Америке: зал площадью 5,600 квадратных метров, 400 человек персонала и 160 столов для игры в покер.
В 2017 году мы откроем еще один отель рядом с казино на 500 человек с большим спа-центром, а также дополнительный зал в самом казино.
Думаю, вы вполне можете представить «наш план».
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