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Сергей Лебедев принес «росомахам» место в плей-офф GPL

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Команда «Московские россомахи» первой в Евроазиатской конференции гарантировала себе место в плей-офф Global Poker League.

Это произошло после вчерашнего успеха Сергея Лебедева в хедз-ап матче против Сэма Трикетта из «Лондонских аристократов», в котором наш игрок сумел выиграть 2 из 3 поединков, заработав столь важные 6 очков.

Таким образом, «росомахи» набрали в сумме 165 очков, и выбить их из первой четверки конференции уже никому не удастся даже теоретически.

Напомним, что капитаном московской команды является Анатолий Филатов, ассистируют которому Андрей Патейчук, Владимир Трояновский, Сергей Лебедев, Игорь Ярошевский и Дмитрий Урбанович.

Все они теперь должны отправиться в Лас-Вегас на игры плей-офф в «кубе», но известно, что Трояновский не играет на WSOP из-за отсутствия визы в США… Как это проблема разрешиться пока неизвестно.

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Рэнди Лью вернул "Гонконг" на второе место.

К слову, «росомахи» единственная команда из своей конференции, которая гарантировала себе место в плей-офф, в то время как в Американской конференции таких уже две – «Монреаль» и «Лос-Анджелес».

При это команда из Лас-Вегаса первой и единственной уже лишилась всех шансов на плей-офф. Забавно.

Без права на ошибку

Невероятно, но после столь долгого сезона в Global Poker League в Евроазиатской конференции команду со второго места («Гонконг») отделяет от последнего шестого («Лондон») лишь 8 очков!

Всему виной результаты вчерашних хедз-ап матчей:

Алекс Луно (Париж) – Сорел Мицци (Берлин) – 3:0

Рэнди Лью (Гонконг) – Тимоти Адамс (Рим) – 2:1

Все это привело к тому, что до конца регулярного сезона в Global Poker League (в Евроазиатской конференции) остались лишь три хедз-ап матча: «Берлин» - «Гонконг», «Лондон» - «Рим», «Париж» - «Москва».

На текущий момент ситуация в турнирной таблице такая:

1. *Moscow Wolverines — 165 очков
2. Hong Kong Stars — 158 очков
3. Berlin Bears — 157 очков
4. Paris Aviators — 153 очка
5. Rome Emperors — 151 очко
6. London Royals — 150 очков

*) – место в плей-офф

Максимум в хедз-апе можно получить 9 баллов, а значит все 5 претендентов на оставшиеся 3 путевки в плей-офф имеют шансы на успех.

Последние матчи конференции пройдут в среду 26 октября.

В Американской же конференции расположение команд куда-менее интригующее:

1. *Montreal Nationals — 187 очков
2. *LA Sunset — 176 очков
3. Sao Paulo Mets — 168 очков
4. San Francisco Rush — 149 очов
5. New York Rounders — 149 очков
6. Las Vegas Moneymakers — 122 очка

*) – место в плей-офф

Вопрос лишь один, кто займет последнее 4-е место – «Сан-Франциско» или «Нью-Йорк», ибо шанс обеих команд обогнать «Сан-Паулу» есть только в теории.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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джониПотапов 2016-10-20 13:15:19

Поправьте название, плз. У этих животных нету двух "с"

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