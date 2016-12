Сергей Лебедев принес «росомахам» место в плей-офф GPL

Это произошло после вчерашнего успеха Сергея Лебедева в хедз-ап матче против Сэма Трикетта из «Лондонских аристократов», в котором наш игрок сумел выиграть 2 из 3 поединков, заработав столь важные 6 очков.

Таким образом, «росомахи» набрали в сумме 165 очков, и выбить их из первой четверки конференции уже никому не удастся даже теоретически.

Напомним, что капитаном московской команды является Анатолий Филатов, ассистируют которому Андрей Патейчук, Владимир Трояновский, Сергей Лебедев, Игорь Ярошевский и Дмитрий Урбанович.

Все они теперь должны отправиться в Лас-Вегас на игры плей-офф в «кубе», но известно, что Трояновский не играет на WSOP из-за отсутствия визы в США… Как это проблема разрешиться пока неизвестно.

К слову, «росомахи» единственная команда из своей конференции, которая гарантировала себе место в плей-офф, в то время как в Американской конференции таких уже две – «Монреаль» и «Лос-Анджелес».

При это команда из Лас-Вегаса первой и единственной уже лишилась всех шансов на плей-офф. Забавно.

Невероятно, но после столь долгого сезона в Global Poker League в Евроазиатской конференции команду со второго места («Гонконг») отделяет от последнего шестого («Лондон») лишь 8 очков!

Всему виной результаты вчерашних хедз-ап матчей:

Алекс Луно (Париж) – Сорел Мицци (Берлин) – 3:0

Рэнди Лью (Гонконг) – Тимоти Адамс (Рим) – 2:1

Все это привело к тому, что до конца регулярного сезона в Global Poker League (в Евроазиатской конференции) остались лишь три хедз-ап матча: «Берлин» - «Гонконг», «Лондон» - «Рим», «Париж» - «Москва».

На текущий момент ситуация в турнирной таблице такая:

1. *Moscow Wolverines — 165 очков

2. Hong Kong Stars — 158 очков

3. Berlin Bears — 157 очков

4. Paris Aviators — 153 очка

5. Rome Emperors — 151 очко

6. London Royals — 150 очков

*) – место в плей-офф

Максимум в хедз-апе можно получить 9 баллов, а значит все 5 претендентов на оставшиеся 3 путевки в плей-офф имеют шансы на успех.

Последние матчи конференции пройдут в среду 26 октября.

Congrats to the @GPL @MSKWolverines, the first Eurasian Team to be qualified for the Playoffs in Las Vegas. Good game @nl_profit pic.twitter.com/Xo1pZXv9d4