Совсем близко к испанцу расположился шведский игрок Расмус Эрикссон, который собрал стек в 2,2 миллиона фишек, но других игроков со стеками за 2 миллиона больше нет.

Всего же 72 игрока сумело пройти сито Дня 2 и отобраться в следующий день соревнований.

Каждый из этих счастливчиков гарантировал себе уже по €1,760, но не будем забывать, что за первое место полагается исключительный приз в размере €160,000.

Двойной баббл

Это был довольно насыщенный день, ведь за 10 часов игры нас покинули сразу 566 игроков.

В числе их были и Мария Хо, и Константин Пучков, и Николя Пруст с Крисом Бьорином, причем не один из них в деньги не попал.

А баббл ожидался на уровне 179-го места, и когда пришел через синхронных раздач, у нас неожиданно вылетели сразу два игрока.

Силье Нильсен.

В итоге, итальянцу Мануэлю Раффлу и словаку Мартину Илавски пришлось на двоих делить 945 евро за 179-е место, так что большую часть от своих бай-инов по 550 евро они получили назад.

Как только лопнул баббл, у нас за оставшихся несколько уровней сразу вылетело порядка 100 игроков.

Одним из них была норвежка Силье Нильсен, получившая приз «Восходящей звезды» от PokerListings. Дало ли ей это дополнительных сил мы не знаем, но 145-е место осталось за ней.

События дня закончились в полночь, остановив апстрик Ланеро, который ранее в живых турнирах за карьеру выиграл лишь 7,605 долларов. Так что у него есть отличный шанс увеличить эту сумму в разы.

День 3 стартует в 14:00 по местному времени.

Топ-10 чипкаунт:

1. Робертно Ланеро -- 2,290,000

2. Расмус Эрикссон -- 2,190,000

3. Роберт Берглунд -- 1,825,000

4. Флавиано Каммисули -- 1,585,000

5. Джон Финнигэн -- 1,400,000

6. Давиде Фикена -- 1,370,000

7. Габриеэле Заппала -- 1,315,000

8. Алессандро Стена -- 1,152,000

9. Патрик Кларк -- 1,100,000

10. Кнут Мо -- 985,000

Видео обзор Дня 2: