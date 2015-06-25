На сегодняшний день вариантов игры в Техасский Холдем настолько велико и что удивительно продолжает совершенствоваться.

Наверное, когда появился сама игра покер, когда было заложен фундамент первого казино в Лас Вегасе никто и подумать не мог, что нынешний покер будет куда-то спешить с каждым годом все быстрее и быстрее.

О чем я говорю, меня могут понять старички, которые застали появление такой вариант игры как СНГ, что если перевести дословно на русский означает «сели и поехали». Это время было просто ошеломляющего покера, которые перевернул представление о покере.

И что же сейчас происходит? Я обратил свое внимание, что «покер спешит». Появился режим турбо игры и после гипер-турбо как в турнирах, так и СНГ. Сегодня же скоростью игры гипер-турбо никого не удивить, все воспринимают это как неотъемлемую часть покера.

Но вы посмотрите в эту проблему глубже, какие варианты игры появились за последние года два три? Zoom покер, Spin&Go и самый без башенный вариант это Flip или All in турниры, где все игроки в первой раздаче идут ва-банк и игрокам вообще не нужно принимать участие в игре. Чистая монетка, какая покерная математика, какая стратегия об этом сегодня можно забыть.

И осмелюсь предположить, что на этом все не закончиться. Чем быстрее мы играем в турниры, тем больше игр мы может сыграть, а это соответственно влияет лишь на одно, на прибыль того оператора, который предоставляет такой формат игры. Что самое обидно, что изначальная игра – покер теряет свои некий смысл, где кроме игры, есть еще и общение. Такое лишь остается в живых турнирах и небольшой части МТТ турниров.

Вот что хочу теперь сказать, что это скорее всего конец некой эпохи покера, и он движется к тому, что в итоге игроки будут лишь кидать жетончик и не принимать активного участия в турнирах. Все движется к тому, что онлайн покер превращается в слот покер, который можно поиграть на автоматах в казино или определенных сайтах. А это означает лишь одно! Единицы будут выигрывать, и основная масса людей будет спускать все свои сбережения в «одноруких бандитах» под названием онлайн покер.

Вот такое у меня видение будущего онлайн покера. Много кто говорил, что покер загибается, но он не загибается он меняет внешний вид вместо слот машин будет виртуальный стол, где будет проходить все тоже самое.

А что вы думаете по этому поводу? Превратиться ли онлайн покер в жалкое подобие слот машин или нет?