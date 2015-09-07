Куда пропали игроки с FullTilt?
Могла ли новая программа лояльности, которую ввели на FullTilt резко отразить на общем поле игроков.
Всем привет! Хочется начать с небольшой критики или возмущения по отношению к новой программе лояльности. К самой программе лояльности у меня претензии нет и меня как игрока FullTilt, все устраивает, но я столкнулся с проблемой во время игры.
Проблема заключается в следующем, до внедрения новой программы лояльности я играл в основном турниры Sit&Go с джек-потом. Запускал сразу от 4 до 8столов одновременно, но сейчас, блин я себе такого позволить не могу.
И дело, что самое интересное, не во мне, а в самом FullTilt. Сейчас приходить ожидать игроков при загрузке даже двух столов, что очень сильно тормозит всю игру, что соответственно влияет на результаты, если я раньше в час отыгрывал порядка 100-150 турниров, то сейчас эта цифра в разы сократилась.
Возможно, это связанно с тем, что все игроки в отпусках и в сентябре-октябре я вернусь к обычной игре. А программа лояльности мне даже симпатична, даже с учетом, того, что она в основном рассчитана на новых игроков.
Может благодаря такому подходу FullTilt вернет себе былую славу, как и раньше? Хотя без хайстека FullTilt не будет прежним. Какие раздачи, какие банки разыгрывались за столами старого FullTilt.
Меня, конечно же, цепляет их лозунг или новая философия, которую они продвигают, говоря о том, что игра в покер должна приносить удовольствие, несмотря на лимиты игры, будь то игра за $1 или $100.
Но в первую очередь это крупный бизнес и он должен приносить хороший доход, а если его не будет, то, скорее всего игра в румах не будет благоприятной для игроков т.к. руководство будет сокращать призовые и все урезать.
Но сегодня все кажется, складывается удачно и игра на FullTilt должна восстановиться и быть, как и прежде без башенной, быстрой и гипер агрессивной.
Вообще FullTilt сейчас начинает походить реально на инкубатор, где вылупляются цыплята. Об этом говорит огромное количество факторов:
- Отсутствие тейбл селекта и мультитейблинга
- Исчезновение хедз-апов
- Убраны все непонятные игры, которые новички не потянут Stud / Draw / Mixed игр
И после того как новоиспеченные цыплята вырастут их пора готовить на убой, а этим скорее всего займется никто иной как PokerStars. А вам как кажется, похож ли FullTilt на инкубатор или нет?
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Василий 2015-09-10 21:15:02
напыщенный баран
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