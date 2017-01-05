Продолжаем подводить итоги ушедшего года.

Сегодня поговорим о регулярах онлайн игры на высоких лимитах, благо, что HighStakesDB снова открыли графики игроков для всех желающих, не смотря на мнение самих топ-профессионалов.

Напомним, что ранее на сайте была возможность «убрать себя» из выдачи результатов, и достаточно много известных игроков оставались в тени, что серьезно влияло на точность подобных отчетов.

Теперь же все стало проще и, начнем со спойлера, лучшим игроком 2016-года стал наш Александр “joiso” Кострицын, который на PokerStars выиграл за год $1,466,568.

К слову, это значительно меньше, чем в 2015 году выиграл Isildur1 ($3.4m), не говоря о 2013 году, когда Никлас Хайнекер заработал $6.3m, но сейчас и времена другие.

Качели Isildur1'а.

Интересно, что в списках самых удачливых/неудачливых игроков немало известных онлайн-профессионалов, но начнем с «плюсовых».

«Поймай, если сможешь»

Кстати, успех нашего игрока далеко не первый, несмотря на то, что он был в числе тех, кто убрал свои графики от посторонних глаз.

И все же, в 2014 году Кострицын был также на первом месте, выиграв порядка $3.3m, но не на PokerStars, а на Full Tilt Poker.

В 2016 году кроме Кострицына шестизначную сумму заработать никто не сумел, но ближе всех к ней был Бен “Sauce123” Сульски, закончивший год с неплохим результатом - $815,517.

Замкнул первую тройку представитель Малайзии – SamRostan ($748,018).

Топ-10 плюсовых игроков за 2016 год (по данным HighStakesDB):

1. Александр “joiso” Кострицын: +$1,466,568

2. Бен “Sauce123” Сульски: +$815,517

3. SamRostan: +$748,018

3. Cobus83: +$626,487

4. OtB_RedBaron: +$579,900

5. Сами “Lrslzk” Келопуро: +$565,077

6. Educa-p0ker: +$539,974

7. bajskorven87: +$500,954

8. ChaoRen160: +$466,416

9. RaulGonzalez: +$450,402

10. honeybee088: +$444,410

Кому 2016-й не сложился

В 2015 году швед Виктор “Isildur1” Блом был со щитом, да еще и лучшим в строю профессионалов, а 2016 год принес ему совсем другой результат.

Миллар не ожидал...

При том, что швед сыграл более 200,000 раздач, что куда больше, чем любой игрок из обоих первых десяток рейтинга.

Впрочем, худшим он не стал, но потеря $489,789 принесла ему 5-ю строчку в рейтинге «лузеров года».

Что до «чемпиона», то им стал неизвестный игрок из Бразилии под ником “bodamos”, спустивший за год почти миллион - $868,252.

Интересно, что второе место в минусовом рейтинге занял известный онлайн регуляр – звезда команды PokerStars – Александер ”Kanu7” Миллар (-$645,521), ранее в минус по итогам года не игравшего.

Топ-10 минусовых игроков за 2016 год (по данным HighStakesDB):

1. bodamos: -$868,252

2. Kanu7: -$645,521

3. spaise411: -$624,166

4. candela2005: -$546,253

5. Viktor “Isildur1” Blom: -$489,789

6. wilhasha: -$465,476

7. flong78: -$438,634

8. refaelamit: -$381,888

9. Andrew “Clockwyze” Pantling: -$341,934

10. Katya_18: -$330,074