На эту тему уже говорили неоднократно, даже я пару раз, но все идет к тому, что тот онлайн покер, который мы знали лет 5-7 назад, изменился.

Для меня новость о том, что якобы наши умельцы создали ботов, которые очень умело, играют на PokerStars и уже набили свои карманы приличной суммой, которая перевалила за отметку в $4 млн. Если это и вправду так, то ребята молодцы создать такую программу, которая успешно обыгрывает человека, заслуживает награды.

И, насколько мне известно, пока этих ребят ни как не наказали т.к. прямых улик и доказательств нет, лишь догадки регуляров. Чем все это грозит онлайн покеру?

По-моему лишь одним, крахом. Кто будет играть в покер, если он изначально знает что проиграет, скорее всего, никто и жертвами, то стали не какие-нибудь фиши, а обыкновенные регулярные игроки, которые зарабатывают покером.

Если такого умелого бота смогли создать одни, то почему этим не могут воспользоваться другие? Тем более что в сети есть даже сайты, где можно поиграть с ботом, так что количество ботов будет только увеличиваться.

Но все бы с одной стороны ничего, но боты умело орудуют в самом крутом руме PokerStars и они не шевелятся для того, чтобы перекрыть кислород эти ботам. Значит можно сделать вывод, что в других румах, где с безопасностью все плохо эти боты будут первыми и пылесосить все, что им попадется под руку.

Механизмов отслеживания на сегодняшний день нет, лишь сами игроки вычисляют данные программы. Службы безопасности румов, по-моему, вообще «чихали» на происходящее. Такое ощущение, что форум 2+2 станет некой базой, где будут собраны аналитики, которые смогут выявлять ботов и различные другие проблемы.

К этому все и идет я, еще называю этот форум как некий «профсоюз игроков в покер». Это все конечно юмор, но не смешно. Если рост ботов будет идти лишь в вверх, то за столами будут играть лишь сами боты.

Мое мнение такое, что боты главная зараза нынешнего онлайн покера, которая может помочь ему исчезнуть. Почему исчезнуть? Да никто не выдадут лицензии на легализацию румам, если все будут уверенны в нечестной игре.

По сравнению с ботами мультиаккаунтиг просто цветочки, хотя таких людей наказывают банном и изымают выигрыш, который составляет копейки по отношению, к тому, сколько рубают боты. Они как комарики, а вот боты уже можно окрестить как «опухоль».

И складывается не очень красивая картина, онлайн покер нынче идет по наклонной и проблемы с каждым годом лишь растут. Куда все это выйдет не известно, ведь с такой тенденцией прибыль не будет расти.

Не знаю, скорее всего, тем, кто держит PokerStars виднее и они картину видят, куда полную, нежели мы и терять прибыль эти ребята явно не собираются.