Самое долгожданное событие в мире отечественного игорного бизнеса за последние, как минимум, пять лет – открытие казино в Сочи – уже свершившийся факт.

На территории игорной зоны «Красная поляна», которая разместилась у горнолыжного курорта «Горки Город», теперь есть официально работающее казино, в состав которого входят два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал, а также бутики.

Площадь казино составляет около 32 тысяч квадратных метров, здесь установлены 569 игровых автоматов и 70 игровых столов.

Впрочем, нас, как любителей покера, радует куда больше, что при «Казино Сочи и Курорт» открылся и настоящий покерный клуб, пусть пока и в формате лишь комнаты на 10 столов.

Надеемся, что это только начало, ибо по сообщениям на покерных форумах там сейчас трудно найти свободное место за столами, а очередь ожидания растягивается иногда и на 15 человек.

Напомним, что открытие казино в Сочи произошло 5 января, и включало в себя большой концерт со отечественными звездами, включая Шнура и группу «Ленинград», и даже промо-ролики на Первом канале и РТР.

Уже скоро в Сочи пройдет и первый серьезный покерный фестиваль – этап серии ЕАРТ с 20 по 30 января.

А сегодня мы покажем вам фотографии и видеоролик с места событий, что вы сами могли оценить «перспективу»:

Источник фотографий и видео - "Блог Сочи".