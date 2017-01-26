Впрочем, Стейси была не единственной «жертвой» Кассуфа на последнем WSOP, когда его «игры слов» приводили в бешенство/расстройство немало и других игроков.

Однако тот случайно явно стал самым ярким и не для всех приемлимым.

И вот теперь американка и британец сойдут лицом к лицу за покерным столом в Розвадове, чтобы выяснить, кто из них лучше в плане игры.

«Посмотрим, как тут босс»

Первой перчатку бросила Матусон, которая опубликовала небольшое видео с обращением к Кассуфу: «Давай выясним, кто из нас босс на самом деле».

Британец ответил мгновенно, не только приняв условия дуэли, но и снова отпустив колкость в адрес противницы: «Давай, узнаем. Пусть лучший (мужчина) выиграет».

Итак, фестиваль покера 888poker – «Сделаем его больше» - пройдет в King’s Casino в Розвадове, а одной из изюминок станет дополнительный хедз-ап поединок между Кассуфом и Матусон.

Правила игры

Два игрока в хедз-ап поединке по техасскому холдему – 2 февраля.

Стартовый стек – по 5,000 фишек, каждый уровень – 12 минут.

Структура дуэли

Уровень Блайнды 1 25/50 2 50/100 3 75/150 4 125/250 5 200/400 6 300/600 7 400/800 8 500/1000

Победитель дуэль будет определен просто: первый, кто выиграет два матча, тот и будет объявлен чемпионом (словом, максимум в дуэли будет три поединка).

Впрочем, для Кассуфа, наверное, наибольшим неудобством будет лишь 1 минута на размышления. Явно не его любимый формат.

С другой стороны, у каждого игрока будет 10-минутный банк времени, и можете смело поставить весь свой банкролл на то, что британец использует его весь до последней секунды.

К слову, Матусон уже оценила «масштаб трагедии», заказав себя для поединка новые наушники.

Кассуф договорился до «титула»

Со времени их словесной перепалки на WSOP в Вегасе прошло уже более полугода.

С того момента Кассуф успел 11 раз попасть в ИТМ на турнирах, включая и победу на €10k High Roller во время последнего этапа серии ЕРТ в Праге.

Матусон – ничего.

Кстати, титул чемпиона Кассуф получил в своем стиле, просто уговорив соперника по хедз-апу отдать ему приз.

У канадца Патрика Серда была в четыре раза (!) больше фишек, но он согласился, забрав большую часть призовых денег. Кому, что выгодней.

Что до предстоящего хедз-апа, то, конечно, это будет больше шоу, чем покер. Однако представитель RussiaPokerNews будет в Розвадове, и расскажет вам все с места событий.

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А пока наслаждайтесь видео-превью события: