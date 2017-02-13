И это лишь одни из немногих эпитетов, которыми награждают игроки в покер Уильяма Кассуфа, и при этом мы может их тут напечатать.

На фестивале 888poker в Розвадове британский игрок снова предстал во всей красе перед покерными журналистами, игроками и болельщиками, проверив свою «непотопляемую репутацию».

Мы же – в лице спецкора Дирк Ойцманна - решили поговорить с ним тет-а-тет о «запредельности» его поведения во время серии WSOP-2016 в Вегасе.

Ненавидеть людей легко, особенно анонимно. В наше время прорыва информационных технологий это большая проблема, и многие люди страдают от такого отношения к себе.

Уилл Кассуф точно не из их числа.

Да, он проиграл матч-реванш Стейси Матусон в Розвадове, но это ничуть его не расстраивало.

«Ненавистники» пусть парятся дальше

«Так было и будет», - начал свою речь Кассуф, - «Ненавистники – они такие. Многие люди осознали, что меня наказали на WSOP-2016 незаслуженно, ограничив меня в правах».

Кстати, подобное мнение на так давно высказали такие игроки в покер, как Дэниел Негреану и Майкл Нивински.

«А все эти комментарии в интернете меня не беспокоят вообще. Я просто не вижу смысла дискутировать с этими людьми».

«Они знают, что ничего из себя не представляют. А у меня есть результаты, которые сами за себя говорят, и точка».

«Деньги – это просто деньги»

Немало игроков в покер, что сумели далеко пройти в «мейне» WSOP, вынуждены защищать себя от обвинений «в простой везучести».

Но разве кто-либо выигрывал большой турнир без удачи?

Однако даже Крису Манимейкеру понадобились годы прежде, чем его окончательно признали «своим» в мировом покерном сообществе, хотя за его пределами он, вероятно, самый известный игрок в покер.

Титул важнее денег.

У Кассуфа на подобный путь ушло чуть больше пяти месяцев.

Тем более, что на последнем в истории этапе ЕРТ в Праге он выиграл хайроллер, а это серьезный титул.

И пусть он получил трофей согласно удивительной сделке без игры, это не отменяет итогов турнира.

«Деньги – это просто деньги, а получить титул последнего чемпиона ЕРТ более ценно и важно», - пояснил нам Кассуф, - «так что для обоих участников той сделки итог был выгодным».

Наверное, так и есть.

В конце концов, в Розвадов Кассуф приехал уже в качестве приглашенного гостя, и отлично использовал возможность снова показать себя во всей красе.

«У меня нет никаких претензий к кому-либо вообще, и к Стейси Матусон в частности», - рассказал британский игрок после матча с американкой, - «для таких вещей у меня всегда есть с собой «щепотка соли», но чтобы не происходило за покерным столом, никому мои фишки просто так не достанутся».