Карточная игра покер существует на нашей планете уже более 1000 лет и постоянно меняется, особенно популярность той или иной разновидности.

Я все продолжаю углубляться в историю Лас-Вегаса и покера в целом. Ведь в реалии никто не знает, что, откуда и куда. Основная масса преследуют в жизни лишь материальные ценности, речь пойдет сейчас не об этом. Я покопался в истории на тему появления Техасского холдема, и буду говорить сейчас о ней. Если вам это не интересно можно собственно и не дочитывать оставшийся текст.

Франция- made in China

К радости или сожалею, но все пришло к нам с Китая, по одной из версии, которой я придерживаюсь. Сколько лет покеру в целом не известно, при подсчетах группа ученых настила, что покеру уже более 1000 лет.

Появился он в Китае в далекие времена, когда там заправляла всем династия Сунг.

Что же касается конкретно разновидности «Техасский холдем», то главная версия его появления это усовершенствованная копия французской игры «Poque», которую завезли в Америку в начале 18 века переселенцы из Франции, как вы могли догадаться.

Золотая лихорадка

До ее популярности еще очень далеко и игра только, только начинала вживаться в жизнь жителей Америки. Благодаря «Золотой Лихорадки», техасский холдем распространился по всему Дикому Западу и его уже было не остановить. А тем времен за окном уже середина 19 века.

Почему «Техасский холдем»?

Название «Техасский холдем» игра получила не спроста. Популярна она была именно в штате Техас и уже в самом начале 20 века игра получила официальный статус в городе Робстаун. И город Робстаун, можно назвать городом рождения Техасского холдема.

Но этого не достаточно, ведь на уровне азартных игр, которые уже начали появляться в казино Лас-Вегаса и Атлантик Сити, техасский холдем был не просто в самом низу, а его попросту не было среди всех игр казино.

Благодаря таким личностям как Дойл Брансон, Кранделл Эддингтон и Амрилло Слим техасский холдем появился в казино Лас Вегаса уже в 1967 году. А на этот уже было очень много казино как в Лас Вегасе, так и Атлантик Сити. Благодаря дальновидным взглядам Стива Винна, который на тот момент управлял казино Golden Nugget (Золотая Лихорадка), все желающие могли поиграть именно в этом заведении в Техасский холдем.

Но если новая игра в соседнем казино приносит прибыль и людям она нравиться, то Техасский холдем начал появляться и в других заведениях Лас Вегаса и распространяться как какая-нибудь инфекция.

Но даже тогда Техасский холдем еще очень сильно нуждался в раскрутке. Хоть правила были просты по сравнению с другими разновидностями, он не имел большой популярности.

Но в 1969 году человеку по имени Том Мур пришла гениальная идея о создании чемпионата по Техасскому холдем. Если вы подумали, что это WSOP, увы, до него еще далеко. Первый чемпионат носил название «Gambling Fraternity Convention».

WSOP появился уже на следующий год, когда братья Бинионы выкупили эту идею у Тома Мура. И в 1970 году прошел первый WSOP в казино «Binion's Horseshoe». С тех пор Лас Вегас и Техасский холдем неразлучны, ну а благодаря эффекту Криса Манимейкера, которому было на тот момент всего 27 лет, Техасский холдем приобрёл невиданную популярность.

Вот так выглядит история о Техасском холдеме в «двух словах». Возможно, в тексте есть неточности, да это и понятно. Такая история, к нашему сожалению, не закреплена в свитках и не лежит в библиотеке.