Профессиональные онлайн игроки в покер должны шагать в ногу с технологиями, для достижения максимальной безопасности и удобства своего рабочего места.

Мне кажется, что те, кто профессионально занимается игрой в покер в интернете, должны максимально удобно оснастить свое рабочее место и естественно обезопасить свои данные от взлома. Ведь чем удобнее рабочее место, тем результативней будут проходить игровые сессии.

У меня, как и у многих игроков на рабочем месте как минимум два монитора подключённых к компьютеру и если честно, то мне это не совсем удобно. Но возможно, что проблема с мониторами в ближайшем будущем у игроков в покер будет исключена.

Это связано с тем, что компания LG решила стать первой компанией, которая выпустит монитор с изогнутым экраном. Пока я встречал лишь телевизоры и телефоны с изогнутым экраном, но вот пришло время и для мониторов.

Давай те коротко о характеристиках монитора. Что в нем может нас как онлайн игроков заинтересовать так это функция Flicker Safe, которая помогает снять усталость и переутомление с наших глаз. Говоря простым языком у монитора, попросту отсутствует мерцание. Если взять другие мониторы, то практически все мерцают.

Соотношение сторон 21:9 с разрешением ips матрицы 2560*1080, хотя сегодня этим не удивить и многие бы хотели увидеть разрешение 4к, но может в данном экземпляре и такое разрешение вполне приемлемо.

Количество различных входов у нового монитора под названием 29UC97C огромно. Насколько они важны, не знаю. Есть несколько HDMI, есть так же разъем Display Port. А так же есть, может уникальная функция или нет, я не знаю, в других мониторах я ее не встречал. Благодаря функции Dual Controller к монитору можно подключить два компьютера и отображать картинку они будут параллельно.

Причем! Управлять можно будет одной мышкой и одной клавиатурой, и вдобавок каким-то образом перемещать необходимую информацию между двумя устройствами. Не знаю как это так, но в характеристиках именно так и сказано! Думаю, что компьютеры должны быть изначально в одной сети. В довесок имеются стереодинамиками по 7ватт с объемным звучанием.

Меня привлекают пока две вещи в данном мониторе – это изогнутость и отсутствие мерцания. Подобная модель в Лондоне на прилавке стоит с ценовой отметкой в 340 евро, когда данная модель появиться в России не известно. И появиться ли?

Например, на рынке с начала 2015 года присутствует модель с диагональю 34 дюйма и экран так же изогнут, но на Российском рынке она до сих пор не появилась. В том же Лондоне подобный монитор можно приобрести в районе 700 евро.

Изогнутый монитор, думаю, должен плотно войти на рынок и вытеснить два обыкновенных монитора. Благодаря его размерам и изогнутости информации на нем должно поместиться гораздо больше.