> >

История №2. Феррари

Поделиться:
6 Октябрь 2015, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
История №2. Феррари

Если человек не дружит со своей головой, то это не вылечить, именно это стало причиной громкого преступления в 1993 году в Лас-Вегасе.

В прошлый раз я рассказал о том, как Марвин Шумет решил похитить Теда Биньона и на этом нажиться, если вы помните, ему это не удалось. Сегодня расскажу вам вторую историю, которая практически увенчалась успехом, но погубила тупость.

Нажить в Лас-Вегасе быстро и ничего не делая желает чуть ли не каждый и некоторые решают переступить черту закона.  Сегодняшняя история напрямую касается Стива Уинна, владельца таких казино как Bellagio и Treasure Island. Так однажды летним днем в 1993 году, раздался звонок в его доме и сообщил о том, что дочь Стива похищена.

Похитители требовали от Стива сумму в размере $2,5 млн., но таких денег у него не оказалось и он предложим сумму на один миллион меньше наличными. Лучше синица в руках, чем журавль в небе подумали похитители и согласились.

На удивление все прошло гладко и без задоринки. Стив передал им деньги, а они в свою очередь сообщили, где его дочь. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но она имеет грандиозное продолжение.

Помните фильм «11 друзей Оушина» и фразу «а теперь беги, беги как заяц, беги и прячься, если на следующей недели тебя возьмут в Ньюпорте, при покупке спортивной машины, я буду весьма разочарован». Скорее всего, эта фраза в фильме не случайна, а взята из реальных событий, которые я описываю.

Рей Кадди именно так зовут первого похитителя, решил купить себе Феррари стоимостью $200 000 в Ньюпорте штат Калифорния. Естественно когда он вернулся за машиной, его уже ожидали сотрудники ФБР.

Во время допроса Кадди не устоял и сдал своего подельника, которого звали  Джейкоб Шервуд. Оба эти товарища отделались легким испугом и несколькими десятками лет за решеткой. Если бы их обнаружили другие люди, то они закончили точно так же как и Марвин Шуметс дыркой во лбу от пули.

Что с ними произошло дальше не известно, остались ли они живы, или так и не смогли досидеть свой срок в тюрьме. Скорее всего, таких истории Лас-Вегас насчитывает сотнями, все они заканчиваются по разному. Но шутить с ребятами, которые владеют казино абсолютно глупо. Как по мне, ну если уж получили выкуп, так улетай подальше от Лас-Вегаса, а не в соседний штат Калифорнию. И тем более не стоит покупать столь дорогое авто за наличные.

Поделиться:

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Блоггеры

Это - PokerListings, детка!

Это - PokerListings, детка!

Покер - это не только игра, но и образ жизни! Не верите?

Последние посты  
Пиранья - Покерные истории

Пиранья - Покерные истории

Что такое покер и с чем его едят, если у вас аппетит, к

Последние посты
Последние посты  
Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Мальтийский рыцарь о "Битве за Мальту"

Добро пожаловать на официальный блог "Битвы за Мальт

Последние посты  
Инфографика

Инфографика

Не все можно выразить словами. Некоторые вещи вообще н
Последние посты  
Покерная матрица

Покерная матрица

Гаджеты, виджеты, специальный софт и прочие "фишечки".

Последние посты  

Следите за нами


Facebook

Twitter

RSS

Тэги блогов

Tournament Trail
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2016 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 