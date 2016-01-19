Инфографика: Кто вы по знаку Зодиака в покере?
Думали ли вы когда-нибудь, что результаты игры в покер могут зависеть от знака Зодиака?
Даже если вы не большой поклонник астрологии, то мы в PokerListings задали себе этот вопрос, проанализировав результаты 100 наиболее успешных игроков в покер в мире.
Посмотрев затем на даты их рождения мы заметили, что некоторые знаки Зодиака явно более благосклонные к покеру, чем другие.
Интересный факт:
Очень много наиболее успешных игроков в покер родились в течении первых трех недель июля, например: Сэм Трикетт, Фил Хельмут, Ванесса Селбст, Джон Джуанда, Мартин Якобсон, Адриан Матеос и Лив Бори. Впечатляет, не правда ли?
Какая стихия сильнее: Воздух, вода, земля или огонь?
Прежде чем начать обсуждение силы всех 12 знаков Зодиака в покере мы напомним, что они делятся на четыре группы или стихии: воздух, вода, земля и огонь.
Наше исследование показало, что большая часть успешных игроков относится к стихии Воды (Раки, Скорпионы и Рыбы), в то время как другие стихии примерно равны по отношению к друг другу.
Главная черта стихии Воды – это интуиция и способности спрятать свои чувства, так что неудивительны наши выводы. А лучший пример – действующий чемпион мира Джо Маккиен, который родился под знаком Рака.
Какие сильные стороны в покере у всех знаков Зодиака
Овны
Самоуверенны, смелы и отважны, а следовательно агрессивные игроки в покер, которые любят удивлять оппонентов. Этот знак Зодиака жаждет лидерства и рассматривает себя как лучшего среди остальных.
Раки
Благодаря их умениям и хорошей памяти Раки способны быть сильными игроками в покер. Они способны прятать эмоции в себе, не оставляя информации противникам за покерным столом.
Скорпионы
Любопытные игроки с хорошей интуицией, сильны как в атаке, так и защите. Эти знаки любят соревноваться и если ставят цель, то на пути к ней их не остановить.
Стрельцы
Эти товарищи живут будущим, и способны предвидеть развитие ситуации за покерным столом. Также часто удача находится на их стороне.
Девы
Благоразумность и внимание за покерным столом делают из них отличных игроков. У них всегда все под контролем, и каждый ход за столом «записан».
Козероги
Амбициозные с четкой постановкой цели они способны биться за место в топе, чтобы остаться там надолго. Их привлекают внимание и деньги, так что крупные покерные турниры для них норма.
Водолеи
Существа с тонкой организацией, которые предпочитают находить новые возможности, чтобы сокрушить оппонентов за покерным столом. Они постоянно о чем-то думают, и иногда это мешает их концентрации.
Рыбы
Интуиция и способность «прочитать» соперников помогает Рыбам выживать в покерном мире акул.
Весы
Сбалансированные игроки с отличной выдержкой. Способны построить идеальную стратегию и четко придерживаться плана ее выполнения.
Близнецы
Забавные игроки, которые часто играют сумбурно, но при этом не испытывают усталости в покерным марафонах. В общем, игрокам под этим знаком главное не впадать в тильт, который зачастую их и губит.
Львы
Креативные идеалисты, которые любят быть в центре внимания и командовать всем. Игроки в покер под этим знаком не принимают поражения, и всегд будут прикладывать экстра-усилия, чтобы исправить ситуацию.
Тельцы
Упрямые и своенравные, но при этом рациональные и не любящие никаких перемен. Покерным игрокам под этим знаком необходимо научиться гибкости, чтобы не проигрывать постоянно слабым блефам оппонентов.
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ЯRomanero 2016-02-02 11:27:29
А почему забыли про 13 знак зодиака Змееносец?
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