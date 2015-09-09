Игра как источник удовольствия

Сегодня основная масса играет не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы выиграть быстро деньги.

Знаете, в последнее время наблюдаю за игроками и самой игрой и прихожу к выводу, что основная масса игроков не получает удовольствия от игры. У одних цель лишь деньги, другие зашли по троллить других, а другие убить время, но никто их них практически не получает удовольствие от самой игры.

Когда я только познакомился с покером, я играл столько турниров, то сегодня я даже и часть не могу повторить того количества. Все потому, что я был увлечен игрой максимально, я получал удовольствие от каждой раздачи, в которой участвовал. Изучал игру всем возможными способами и применял изученное в своей игре. Сегодня же я толи насытился игрой, толи стал мудрее и подхожу к игре более осознано.

Я до сих пор помню свой первый флеш-рояль, который выпал за финальным столом и благодаря ему я стал чип лидером и затащил тот турнир, помню фриролл, где разыгрывалась путевка на шоу «Звезда покера». А помню, скорее всего, из-за того, что я получал незабываемые впечатления от игры.

Сегодня же позади огромная дистанция отыгранных турниров, но удовольствие я получаю до сих пор. Особенно при попадании в призы в таком турнире как Sunday Millions.

К чему я все это веду, к тому, что если то чем вы занимаетесь вам нравиться, вы будете отдавать себя целиком, и результат будет соответствующий. Ведь когда вы играете вы босс и ы управляете ситуацией. В покере многое зависит от психического состояние игрока, а потом уже от умения и ГСЧ. Если вы не хотите делать, что-то, но вам это необходимо сделать, то вы это сделаете в отвратительном виде независимо от того, что это.

Да игра в покер временами приносит огромные стрессы, но это временное явление и есть способы борьбы с этим. Например, я получаю огромное удовольствие от того, что тягаю железо в спортзале и после этого ощущаю определенную усталость. Эта усталость несравнима ни с чем. Как и попадание за финальный стол в турнире за реальные деньги.

И многие со мной согласятся, что это непередаваемый ощущения, когда ты играл всю ночь, а под утро попал за финальный стол и доволен своим местом, то накопившаяся усталость очень приятна, особенно после просыпки и проверки банкролла, а то вдруг это был сон. ))

Играйте и получайте удовольствие от игры и не забывайте писать в чатах рума gl all.