В какой стране мира больше всего чемпионов Мировой серии по покеру?

Простой вопрос – простой ответ. Конечно же, в США.

Но какие страны еще успешны в покере?

Восход Германии, успех России

За более, чем 46-летнюю историю WSOP было разыграно 1245 чемпионских браслетов, включая и турниры серии проводившиеся за пределами Лас-Вегаса (WSOPE и WSOP APAC).

Впрочем, Вегас – это родина WSOP, так что неудивительно, что 79% браслетов – если быть точными, то 979 – остались у американских игроков.

В конце концов, более 80% игроков Мировой серии также являются поддаными США, а во времена «до бума Манимейкера» за столами в Лас-Вегасе «неамериканцев» почти вообще не было.

Таким образом, за последние десятилетие география участников WSOP расширилась, добравшись до всех континентов, разве что за исключением Антартиды.

А браслеты чемпионов разъезжаются по свету, нередко попадая и в нашу страну, а также в бывшие постсоветские республики.

Итак, на втором месте в мире сейчас, что неудивительно, Канада, которая имеет уже 52 браслета, причем 6 из них завоевал Дэниел Негреану.

Далее расположилась еще одна англоговорящая страна – Великобритания, подданые которой собрали уже 37 браслетов, пока еще опережая стремительно набирающую покерные обороты Германию.

Немецкие игроки уже отметились 26 выигранными браслетами, причем половину из них за последние три WSOP.

На счету россиян лишь 11 подобных успехов.

Впрочем, впереди нас только еще Франция и Австралия, и 7-е место в этой компании весьма хороший результат, учитывая, что покер в России еще недавно был экзотикой.

Смотри ниже на картах мира и Европы все страны, включая имена чемпионов WSOP.