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Одна из самых незабываемых раздач минувшего WSOP-2016 была разыграна между блефовавшим Уильямом Кассуфом и Стейси Матусон. Скоро они снова встретятся…
Присказка «Девять-хай, как босс» уже успела стать визитной карточкой Уильяма Кассуфа, который, пожалуй, стал даже более известным на WSOP, чем победитель «мейна» Куи Нгуен.
Впрочем, сейчас мы вернемся к раздаче, которая одной из первых попала в ТВ-трансляции на канале ESPN, когда «мастер слова из Британии» сделал олл-ин против Стейси Матусон, когда имел лишь силу руки лишь «десять-хай».
В свою очередь, Матусон надолго задумалась, дождавшись окончания времени данного дилером, и лишь затем выкинула в пас карманных дам – оверпару на данном столе.
При этом Кассуф тут же получил штраф в виде дисквалификации на один круг за «дразнящее поведение» в адрес своей противницы.
В общем, что было, то было и ничего уже не изменить, но есть шанс «вернуть долги», по крайней мере у Матусон, которая и вызвала грубияна Кассуфа на матч-реванш.
«Давай выясним, кто из нас настоящий босс», - сказал она в видеообращении к Уильяму, призывая последнего сыграть с ней хедз-ап поединок во время предстоящего в январе покерного фестиваля 888poker в Розвадове.
К радости всех поклонников покера, а такие вещи всегда интересны, Уильям Кассуф не стал затягивать с ответом, выложив свое ответное видео уже на следующий день.
Кстати, стороны уже определили и дату проведения поединка, который состоится 2-го февраля, и у вас будет возможность увидеть его.
Конечно, Кассуф даже на этом видео остался в своем репертуаре, добавив в конце «и пусть лучший мужчина выиграет»!
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