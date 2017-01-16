Присказка «Девять-хай, как босс» уже успела стать визитной карточкой Уильяма Кассуфа, который, пожалуй, стал даже более известным на WSOP, чем победитель «мейна» Куи Нгуен.

Впрочем, сейчас мы вернемся к раздаче, которая одной из первых попала в ТВ-трансляции на канале ESPN, когда «мастер слова из Британии» сделал олл-ин против Стейси Матусон, когда имел лишь силу руки лишь «десять-хай».

В свою очередь, Матусон надолго задумалась, дождавшись окончания времени данного дилером, и лишь затем выкинула в пас карманных дам – оверпару на данном столе.

Без штрафа не обошлось

При этом Кассуф тут же получил штраф в виде дисквалификации на один круг за «дразнящее поведение» в адрес своей противницы.

В общем, что было, то было и ничего уже не изменить, но есть шанс «вернуть долги», по крайней мере у Матусон, которая и вызвала грубияна Кассуфа на матч-реванш.

«Давай выясним, кто из нас настоящий босс», - сказал она в видеообращении к Уильяму, призывая последнего сыграть с ней хедз-ап поединок во время предстоящего в январе покерного фестиваля 888poker в Розвадове.

A video posted by Stacy Matuson (@stacyacy) on Jan 10, 2017 at 8:20am PST

Наш ответ Чемберлену...

К радости всех поклонников покера, а такие вещи всегда интересны, Уильям Кассуф не стал затягивать с ответом, выложив свое ответное видео уже на следующий день.

Кстати, стороны уже определили и дату проведения поединка, который состоится 2-го февраля, и у вас будет возможность увидеть его.

Конечно, Кассуф даже на этом видео остался в своем репертуаре, добавив в конце «и пусть лучший мужчина выиграет»!

A video posted by William Kassouf (@williamkassouf) on Jan 12, 2017 at 11:58am PST

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