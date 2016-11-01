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И их осталось трое, а Нгуен упрочил лидерство
После второго дня «Ноябрьской девятки – 2016» американец Куи Нгуен не только сохранил лидерство, но и собрал перед собой большую часть фишек финального стола.
Нгуен начал второй финальный день с примерно 40% от всех фишек за столом, а закончил в Топ-3 и показателем в 60%.
Однако, по мнению многих, Куи играл как настоящий «игрок» (или «гемблер», или лудоман). Если он был в раздаче, то она всегда заканчивалась большим банком.
Конечно, американец обладал весьма большим стеком, и умело пользовался этим преимуществом, но и на нередких вскрытиях у него также всегда была сильная рука.
Он играл спокойно, круто, и стек перед ним рос стабильно. Закончив день, Нгуен спокойно заявил, что у него нет никаких волнений и завтра он продолжить играть абсолютно так же.
«Я не нервничаю», - заявил Куи, - «я вообще никогда не нервничаю. И да, мне очень повезло быть тут и сейчас. Что есть, то есть».
Сразу после этих слов американец отправился в свой номер отеля, чтобы расслабиться в компании своих друзей.
Кстати, у большинства из них уже были одеты футболки, на которых было написано: «Кто выиграет? Куи Нгуен».
Претенденты: Джозефи и Вайо
Интересно, что поклонники Нгуена развесили еще и баннеры, а также кричали со всех сил в его поддержку, что должно было выбить «из седла» его оппонентов.
Крепче нервы оказались у Клиффа «JohnnyBax» Джозефи, который начинал финальный стол чиплидером и, несмотря на несколько неудачных раздач, остается на третьей позиции в чипкаунте «Ноябрьской девятки».
Впрочем, Джозефи игрок старой школы с очаровательной улыбкой и фортуна просто не может взять и отвернуться от него совсем.
В третий день финального стола Клифф вошел со стеком в 50 миллионов фишек, что достаточно для игры не только в режиме «пуш-фолд».
В свою очередь, между этими «молотом» и «наковальней» оказался зажат молодой регуляр Гордон Вайо с 89 миллионами фишек.
Для 27-летнего игрока было важно сохранять спокойствие, чтобы иметь возможность «выстрелить» в решающий день WSOP.
Войтек Ружичка – 5 место
Несмотря на то, что оба «неудачника» второго дня были выбиты Куи Нгуеном лично, ответственность за потерю большей части стека Ружички должен нести именно Вайо.
В той раздаче Вайо сделал рейз 2,3 млн с баттона, а Ружичка переставил до 8,15 млн с малого блайнда.
Вайо сделал колл, и дилер выложил
Ружичка залидил 6,2 миллиона фишек, снова получив колл.
Ривер – бет и колл – терн
И тут чешский игрок делает олл-ин с 27,9 млн фишек, снова получая колл от американца.
Все, что было у Ружички – это в то время как Вайо открыл
Вскрыв блеф чеха, Гордон удвоился до 108,9 миллиона фишек, оставит Войтеку лишь 1 блайнд.
Надо ли говорить, что в одной из следующих раздач Нгуен сделал рейз в 5 миллионов с малого блайнда, а Ружичка выложил остаток стек в середину стола с
На его беду у американца были
Дилер постарался сохранить интригу до ривера, сделав на терне стрит-флеш дро для чеха, но – «ему не доехало»:
Майкл Руан – 4 место
Это игрок начинал второй день «финалки» с самым коротким стеком, и, хотя в третий день не вышел, но сумел «пересидеть» одного противника, что принесло ему дополнительных 600 тысяч долларов.
По сути, это хороший бонус за дисциплину в своей игре.
А вылетел он в стандартном кулере против Нгуена, которы с УТГ открылся рейзом в 2,7 миллиона фишек, получив олл-ин с малого блайнда в 15,7 млн от Руана.
Услышав колл от противника, Руан показал свои но у Нгуне была не менее сильная рука
Флоп не помог Майклу, а терн и вовсе стал катастрофой
Имея несколько аутов, Руан с надеждой смотрел на дилера, но тот положил ривером бесполезную карту
День 9 – результаты:
Итак, финальный день начнется сегодня поздно ночью по московскому времени, и трансляция на английском языке доступна здесь.
Стеки на текущий момент:
- Куи Нгуен - 197,600,000
- Гордон Вайо - 89,000,000
- Клифф Джозефи - 50,000,000
Призовые выплаты:
4. Майкл Руан - $2,576,003
5. Войтек Ружичка - $1,935,288
6. Кенни Халлерт - $1,464,258
7. Гриффин Бенджер - $1,250,190
8. Джерри Вонг - $1,100,076
9. Фернандо Понс - $1,000,000
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