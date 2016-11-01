Нгуен начал второй финальный день с примерно 40% от всех фишек за столом, а закончил в Топ-3 и показателем в 60%.

Однако, по мнению многих, Куи играл как настоящий «игрок» (или «гемблер», или лудоман). Если он был в раздаче, то она всегда заканчивалась большим банком.

Конечно, американец обладал весьма большим стеком, и умело пользовался этим преимуществом, но и на нередких вскрытиях у него также всегда была сильная рука.

Он играл спокойно, круто, и стек перед ним рос стабильно. Закончив день, Нгуен спокойно заявил, что у него нет никаких волнений и завтра он продолжить играть абсолютно так же.

Куи Нгуен в своем стиле.

«Я не нервничаю», - заявил Куи, - «я вообще никогда не нервничаю. И да, мне очень повезло быть тут и сейчас. Что есть, то есть».

Сразу после этих слов американец отправился в свой номер отеля, чтобы расслабиться в компании своих друзей.

Кстати, у большинства из них уже были одеты футболки, на которых было написано: «Кто выиграет? Куи Нгуен».

Претенденты: Джозефи и Вайо

Интересно, что поклонники Нгуена развесили еще и баннеры, а также кричали со всех сил в его поддержку, что должно было выбить «из седла» его оппонентов.

Крепче нервы оказались у Клиффа «JohnnyBax» Джозефи, который начинал финальный стол чиплидером и, несмотря на несколько неудачных раздач, остается на третьей позиции в чипкаунте «Ноябрьской девятки».

Впрочем, Джозефи игрок старой школы с очаровательной улыбкой и фортуна просто не может взять и отвернуться от него совсем.

Клифф Джозефи (справа) и Чэнс Корнут.

В третий день финального стола Клифф вошел со стеком в 50 миллионов фишек, что достаточно для игры не только в режиме «пуш-фолд».

В свою очередь, между этими «молотом» и «наковальней» оказался зажат молодой регуляр Гордон Вайо с 89 миллионами фишек.

Для 27-летнего игрока было важно сохранять спокойствие, чтобы иметь возможность «выстрелить» в решающий день WSOP.

Гордон Вайо в центре внимания.

Войтек Ружичка – 5 место

Несмотря на то, что оба «неудачника» второго дня были выбиты Куи Нгуеном лично, ответственность за потерю большей части стека Ружички должен нести именно Вайо.

В той раздаче Вайо сделал рейз 2,3 млн с баттона, а Ружичка переставил до 8,15 млн с малого блайнда.

Не быть ему первым чешским чемпионом...

Вайо сделал колл, и дилер выложил

Ружичка залидил 6,2 миллиона фишек, снова получив колл.

Ривер – бет и колл – терн

И тут чешский игрок делает олл-ин с 27,9 млн фишек, снова получая колл от американца.

Все, что было у Ружички – это в то время как Вайо открыл

Вскрыв блеф чеха, Гордон удвоился до 108,9 миллиона фишек, оставит Войтеку лишь 1 блайнд.

Надо ли говорить, что в одной из следующих раздач Нгуен сделал рейз в 5 миллионов с малого блайнда, а Ружичка выложил остаток стек в середину стола с

На его беду у американца были

Дилер постарался сохранить интригу до ривера, сделав на терне стрит-флеш дро для чеха, но – «ему не доехало»:

Майкл Руан – 4 место

Это игрок начинал второй день «финалки» с самым коротким стеком, и, хотя в третий день не вышел, но сумел «пересидеть» одного противника, что принесло ему дополнительных 600 тысяч долларов.

Шанс был, но...

По сути, это хороший бонус за дисциплину в своей игре.

А вылетел он в стандартном кулере против Нгуена, которы с УТГ открылся рейзом в 2,7 миллиона фишек, получив олл-ин с малого блайнда в 15,7 млн от Руана.

Услышав колл от противника, Руан показал свои но у Нгуне была не менее сильная рука

Флоп не помог Майклу, а терн и вовсе стал катастрофой

Имея несколько аутов, Руан с надеждой смотрел на дилера, но тот положил ривером бесполезную карту

Второй день "Ноябрьской девятки" на графике.

День 9 – результаты:

Итак, финальный день начнется сегодня поздно ночью по московскому времени, и трансляция на английском языке доступна здесь.

Стеки на текущий момент:

Куи Нгуен - 197,600,000 Гордон Вайо - 89,000,000 Клифф Джозефи - 50,000,000

Призовые выплаты:

4. Майкл Руан - $2,576,003

5. Войтек Ружичка - $1,935,288

6. Кенни Халлерт - $1,464,258

7. Гриффин Бенджер - $1,250,190

8. Джерри Вонг - $1,100,076

9. Фернандо Понс - $1,000,000