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GPL: «Медведи» и «Аристократы» оставили вне игры «Авиаторов» и «Императоров»

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"Лондон" снова в деле.
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Регулярный сезон Global Poker League подошел к концу, впереди время плей-офф, куда не смогли пробиться команды Парижа, Берлина, Нью-Йорка и Лас-Вегаса.

Невероятно, но борьба за путевки в плей-офф в Лас-Вегас велась до последней раздачи, до последнего контбета или фолда – никто не хотел уступать свое место под солнцем Невады.

В Евроазиатской конференции сразу 5 команд до последнего дня претендовали на три места в плей-офф, так как четвертая путевка уже гарантированно была в руках «Московских росомах».

Впрочем, это не остановило капитана «Москвы» Анатолия Филатова, который в последнем хедз-ап сражении обыграл Алекса Луно из «Парижа» со счетом 2:1, став могильщиком французской команды.

А ведь с самого старта Лиги и долгое время «Авиаторы» из Парижа шли в лидерах конференции, но случилось, что случилось.

Набрав 156 очков, «Париж» оказался пятым в группе, ибо Джастин Бономо («Лондон») сумел переиграть Мустафу Канита («Рим»), принеся аристократам не только важные 6 очков, но и 15-ю победу.

В итоге, именно за счет количества побед – 15 против 14 у французов – команда «Аристократов» из Лондона опередил «Париж», ведь очков то у них было столько же – по 156.

В последнем матче Евроазиатской конференции Рэнди Лью («Гонконг») переиграл Доминика Нитше («Берлин») – 2:1, но немцам хватило тех трех очков, чтобы закрепиться на третье строчке турнирной таблицы.

Итоговая турнирная таблица Евроазиатской конференции:

В Америке все куда проще

Единственная загадка последних сражений была в команде «Нью-Йорк», которая имела шансы на выход в плей-офф, и играла против главного аутсайдера Лиги из Лас-Вегаса.

Однако, представитель «Манимейкеров» Скотт Болл нанес сокрушительно поражение «шулеру» Брину Кенни – 3:0, оставив нью-йоркцев за бортом плей-офф.

Далее прошли команды «Монреаля», «Лос-Анджелеса», «Сан-Паулу» и «Сан-Франциско».

Итоговая турнирная таблица Американской конференции:

Таким образом, восемь оставшихся команд отправятся в Лас-Вегас, где с 29 ноября по 1 декабря пройдет плей-офф и финал первого сезона Global Poker League.

Сражения пройдут снов в «Кубе», и командам с 1-го по 3-е места в конференциях будет выдан бонус в фишках - +30/20/10 процентов по отношению к четвертым командам по итогам регулярного сезона.

Мы подробно расскажем о перипетиях финальных игр.

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