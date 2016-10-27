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GPL: «Медведи» и «Аристократы» оставили вне игры «Авиаторов» и «Императоров»
Регулярный сезон Global Poker League подошел к концу, впереди время плей-офф, куда не смогли пробиться команды Парижа, Берлина, Нью-Йорка и Лас-Вегаса.
Невероятно, но борьба за путевки в плей-офф в Лас-Вегас велась до последней раздачи, до последнего контбета или фолда – никто не хотел уступать свое место под солнцем Невады.
В Евроазиатской конференции сразу 5 команд до последнего дня претендовали на три места в плей-офф, так как четвертая путевка уже гарантированно была в руках «Московских росомах».
Впрочем, это не остановило капитана «Москвы» Анатолия Филатова, который в последнем хедз-ап сражении обыграл Алекса Луно из «Парижа» со счетом 2:1, став могильщиком французской команды.
А ведь с самого старта Лиги и долгое время «Авиаторы» из Парижа шли в лидерах конференции, но случилось, что случилось.
Набрав 156 очков, «Париж» оказался пятым в группе, ибо Джастин Бономо («Лондон») сумел переиграть Мустафу Канита («Рим»), принеся аристократам не только важные 6 очков, но и 15-ю победу.
В итоге, именно за счет количества побед – 15 против 14 у французов – команда «Аристократов» из Лондона опередил «Париж», ведь очков то у них было столько же – по 156.
В последнем матче Евроазиатской конференции Рэнди Лью («Гонконг») переиграл Доминика Нитше («Берлин») – 2:1, но немцам хватило тех трех очков, чтобы закрепиться на третье строчке турнирной таблицы.
Итоговая турнирная таблица Евроазиатской конференции:
The final standings in the Eurasia Conference! Congrats Wolverines, Stars, Bears and Royals! pic.twitter.com/JyyEyqW015— Global Poker League (@gpl) October 26, 2016
В Америке все куда проще
Единственная загадка последних сражений была в команде «Нью-Йорк», которая имела шансы на выход в плей-офф, и играла против главного аутсайдера Лиги из Лас-Вегаса.
Однако, представитель «Манимейкеров» Скотт Болл нанес сокрушительно поражение «шулеру» Брину Кенни – 3:0, оставив нью-йоркцев за бортом плей-офф.
Далее прошли команды «Монреаля», «Лос-Анджелеса», «Сан-Паулу» и «Сан-Франциско».
Итоговая турнирная таблица Американской конференции:
The updated standings in the Americas Conference. It's all set and done! Tomorrow, however, Eurasia Conference madness! pic.twitter.com/Ymedbesfvs— Global Poker League (@gpl) October 25, 2016
Таким образом, восемь оставшихся команд отправятся в Лас-Вегас, где с 29 ноября по 1 декабря пройдет плей-офф и финал первого сезона Global Poker League.
Сражения пройдут снов в «Кубе», и командам с 1-го по 3-е места в конференциях будет выдан бонус в фишках - +30/20/10 процентов по отношению к четвертым командам по итогам регулярного сезона.
Мы подробно расскажем о перипетиях финальных игр.
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