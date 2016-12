Невероятно, но борьба за путевки в плей-офф в Лас-Вегас велась до последней раздачи, до последнего контбета или фолда – никто не хотел уступать свое место под солнцем Невады.

В Евроазиатской конференции сразу 5 команд до последнего дня претендовали на три места в плей-офф, так как четвертая путевка уже гарантированно была в руках «Московских росомах».

Впрочем, это не остановило капитана «Москвы» Анатолия Филатова, который в последнем хедз-ап сражении обыграл Алекса Луно из «Парижа» со счетом 2:1, став могильщиком французской команды.

А ведь с самого старта Лиги и долгое время «Авиаторы» из Парижа шли в лидерах конференции, но случилось, что случилось.

Набрав 156 очков, «Париж» оказался пятым в группе, ибо Джастин Бономо («Лондон») сумел переиграть Мустафу Канита («Рим»), принеся аристократам не только важные 6 очков, но и 15-ю победу.

В итоге, именно за счет количества побед – 15 против 14 у французов – команда «Аристократов» из Лондона опередил «Париж», ведь очков то у них было столько же – по 156.

В последнем матче Евроазиатской конференции Рэнди Лью («Гонконг») переиграл Доминика Нитше («Берлин») – 2:1, но немцам хватило тех трех очков, чтобы закрепиться на третье строчке турнирной таблицы.

The final standings in the Eurasia Conference! Congrats Wolverines, Stars, Bears and Royals! pic.twitter.com/JyyEyqW015

Единственная загадка последних сражений была в команде «Нью-Йорк», которая имела шансы на выход в плей-офф, и играла против главного аутсайдера Лиги из Лас-Вегаса.

Однако, представитель «Манимейкеров» Скотт Болл нанес сокрушительно поражение «шулеру» Брину Кенни – 3:0, оставив нью-йоркцев за бортом плей-офф.

Далее прошли команды «Монреаля», «Лос-Анджелеса», «Сан-Паулу» и «Сан-Франциско».

The updated standings in the Americas Conference. It's all set and done! Tomorrow, however, Eurasia Conference madness! pic.twitter.com/Ymedbesfvs