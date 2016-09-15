Стартовый сезон Лиги оказался не так прост, как, наверное, на то рассчитывать хотели организаторы.

Популярность GPL пока не столь велика, несмотря на обилие покерных звезд первого порядка, и даже игры в «Кубе» в Лас-Вегасе во время WSOP пока не принесли желаемого результата.

С другой стороны, в играх приняли участие все топ-про, а также дебютировал особенный игрок Лиги – звезда телесериала «Во все тяжки» Аарон Пол, который сразу же обыграл в хедз-апе обладателя браслета WSOP француза Фабриса Сулье. Весьма достойно.

Неудивительно, что на этом фоне обострились финансовые «вопросы», и, в частности, не в самом лучше свете был выставлен глава GPI Алекс Дрейфус, который одалживал летом деньги у топовых игроков (например, у Федора Хольца) и не возвратил их в срок.

Впрочем, не будем бить по больному, тем более, что на данный момент конфликт исчерпан, хотя осадок остался.

Планы меняются

Неудивительно, что в свете сложившейся обстановки вторая половина Global Poker League подверглась ряду изменений.

Во-первых, финал Лиги, в котором должны сыграть четыре лучшие команды, перенесен из Лондона (а речь шла, между прочим, о стадионе «Уэмбли») в Лас-Вегас.

Аарон Пол в Кубе.

Вероятнее всего решающие игры пройдут в штаб-квартире GPI, где уже установлен «Куб», транспортировка которого слишком дорога для компании на текущий момент.

К слову, матчи плей-офф также пройдут в Лас-Вегасе, что позволит Global Poker League сократить немалую часть расходов.

В свою очередь, по словам Алекса Дрейфуса, это даст возможность заложить крепкий фундамент для старта Второго сезона GPL, который намечен на первый квартал 2017 года.

Словом, эндшпиль первого сезона пройдет с 29 ноября по 1 декабря, когда мы узнаем команду чемпионов.

А пока нас ждут шесть недель напряженных онлайн битв, как в формате 6-макс, так и хедз-апов внутри конференций.

На текущий момент в конференции «Евразия» уверенно лидируют наши «Московские россомахи» со 122 очками.

В Американской зоне впереди команды «Монреаля» и «Лос-Анджелеса», по 145 и 134 очка, соответственно.