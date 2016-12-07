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«Монреаль» выиграл первый сезон Global Poker League
Эпическая битва из всех 11 возможных поединков в финале Global Poker League между «Монреалем» и «Берлином», закончилась победой канадской команды со счетом 6:5.
За победу в первом сезоне команда из Канады получил 100,000 долларов.
Впрочем, деньги тут не самое важная составляющая часть, ибо их победа – это часть истории, новая глава в покерной индустрии.
Итак, победителями стали Майк «Timex» Макдональд, Джейсон Лаваллье, Паскаль Лефрансуа и капитан «Монреаля» Марк-Андре Ладусье.
Именно эта четверка стала лучшей во время сражений внутри «Куба GPL», который был специально установлен в Лас-Вегасе.
Happy ending #gplfinals #sportifypoker pic.twitter.com/UekzLY6MMD— Marc-Andre Ladouceur (@MarcAndre_FDawg) December 2, 2016
«Медведи» были в раздаче от титула
«Берлинские медведи» стали сюрпризом плей-офф.
Они даже попали в решающие матчи «на флажке», в то время как «Монреальские канадцы» легко выиграли свою Американскую конференцию, набрав очков в регулярном сезоне больше, чем другая любая команда Лиги.
Так что их успех – это логично, а будь лидер «берлинцев» Брайан Раст удачливей, когда он был в шаге от успеха, выставившись с Q-4 против 4-4 Лефрансуа, то сейчас бы мы говорили о неожиданном успехе «темной лошадки».
Однако эти спекуляции уже не имеют значения. В настоящей финальной раздаче под номером 43 у канадца был сет дам уже на флопе, а Раст закрывал его олл-ин лишь с двумя парами (Т-8) на терне.
Кроме Раста за берлинцев играли любитель Билл Перкинс и ветеран из Канады Сорел Мицци, так как сам капитан – Филипп Грюиссем – на решающие матчи приехать не сумел.
«Московские росомахи» дошли до финала
Обидно, но наша команда была близка к выходу в финале первого сезона Global Poker League.
В финале Евроазиатской конференции «Филатов и Ко» уступили «берлинцам» со счетом 3:4, причем по ходу решающего хедз-апа Анатолий Филатов даже лидировал, но удача в тот день была явно на стороне Раста.
Также за «росомах» в Лас-Вегасе играли Андрей Патейчук, Игорь Ярошевский и Дмитрий Урбанович.
В первом матче плей-офф наша команда довольно легко расправилась с «Лондонскими аристократами» - 4:2.
Happy ending #gplfinals #sportifypoker pic.twitter.com/UekzLY6MMD— Marc-Andre Ladouceur (@MarcAndre_FDawg) December 2, 2016
Перемены в 2017 году
Итак, второй сезона Global Poker League ожидает нас уже в 2017 году, но ее формат может значительно измениться.
Основатель Лиги Алекс Дрейфус уже заявил, что его команда работает над улучшениями.
И первым из них будет – сокращение Лиги по времени проведения. Пожалуй, именно на «затягивание» было больше всего жалоб со стороны зрителей.
Вторым улучшением будет возможность отобраться в Лигу для игроков-любителей.
В третьих, ожидается дебют Лиги в Китае.
Впрочем, по словам Дрейфуса, из программы точно не исчезнет драфт.
В остальном, поживем – увидим.
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