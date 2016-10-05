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Франция открывает рынок онлайн покера для других стран
То, что давно ожидали, свершилось. Скоро игроки из Франции снова появяться за онлайн покерными столами, как минимум, в странах ЕС.
Причиной тому стал шаг французского Сената, который одобрил законопроект об открытии онлайн покерного рынка страны для других европейских стран.
Напомним, что ранее французские игроки в покер находились в местной сегрегации и могли играть только друг с другом на определенных сайтах, что привело к значительному падению интереса к покеру в стране.
С другой стороны, теперь может ожидаться массовый исход французских игроков на те сайты, которые еще не имею лицензии во Франции.
На подписание закона – 15 дней
Впрочем, не все так просто. Согласно закону, покер румам из других стран Евросоюза для того, чтобы получить трафик из Франции придется подписать соответствующие соглашения с местным регулятором.
Логично, что первыми в эту очередь могут встать покер румы таких стран, как Испания и Италия, где также существуют сегрегации местных игроков.
Объединение таких нескольких стран в один покерный онлайн рынок сможет заметно увеличить не только интерес к самому покеру, но и вернуть ему глобальный смысл.
К слову, в законопроекте речь идет не только об онлайн покере, но и о разных видах онлайн игр, начиная от спортивных ставок и до модных нынче eSports.
Также там устанавливаются более четкие правила регуляции и защиты персональных данных игроков.
Президент Франции Франсуа Олланд должен подписать его в течении 15 дней, и тогда закон войдет в силу.
Единственное, что может этому воспрепятствовать – это ряд настроение некоторых политиков, которые считают, что таким образом поощряется игорная зависимость, а это не есть хорошо для здоровья нации.
Впрочем, пока они в меньшинстве, а во Франции на текущий момент легально предоставляют покер онлайн лишь winamax.fr, PokerStars.fr, PartyPoker.fr и iPoker.fr.
Общий трафик этих румов значительно меньше, чем был до «отделения Франции от остального мира», а значит потенциал у онлайн покера в стране еще довольно большой.
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