Причиной тому стал шаг французского Сената, который одобрил законопроект об открытии онлайн покерного рынка страны для других европейских стран.

Напомним, что ранее французские игроки в покер находились в местной сегрегации и могли играть только друг с другом на определенных сайтах, что привело к значительному падению интереса к покеру в стране.

С другой стороны, теперь может ожидаться массовый исход французских игроков на те сайты, которые еще не имею лицензии во Франции.

На подписание закона – 15 дней

Впрочем, не все так просто. Согласно закону, покер румам из других стран Евросоюза для того, чтобы получить трафик из Франции придется подписать соответствующие соглашения с местным регулятором.

Логично, что первыми в эту очередь могут встать покер румы таких стран, как Испания и Италия, где также существуют сегрегации местных игроков.

Объединение таких нескольких стран в один покерный онлайн рынок сможет заметно увеличить не только интерес к самому покеру, но и вернуть ему глобальный смысл.

К слову, в законопроекте речь идет не только об онлайн покере, но и о разных видах онлайн игр, начиная от спортивных ставок и до модных нынче eSports.

Также там устанавливаются более четкие правила регуляции и защиты персональных данных игроков.

Президент Франции Франсуа Олланд должен подписать его в течении 15 дней, и тогда закон войдет в силу.

Единственное, что может этому воспрепятствовать – это ряд настроение некоторых политиков, которые считают, что таким образом поощряется игорная зависимость, а это не есть хорошо для здоровья нации.

Впрочем, пока они в меньшинстве, а во Франции на текущий момент легально предоставляют покер онлайн лишь winamax.fr, PokerStars.fr, PartyPoker.fr и iPoker.fr.

Общий трафик этих румов значительно меньше, чем был до «отделения Франции от остального мира», а значит потенциал у онлайн покера в стране еще довольно большой.