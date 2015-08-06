Об этом ривере, несчастной пятой карте борда, знает уже почти весь покерный мир.

Рокавая червовая дама закрыла стрит для чиплидера Джои Маккиена, закончив путь к «Ноябрьской девятке» для самого Дэниела Негреану на обидном 11-м месте.

В этот момент канадец, не пересидевший всего то двоих человек до финального стола, рухнул на пол как подкошенный.

Эти кадры обошли весь мир, благо трансляция ESPN, а также зрители и игроки в Caesars следили за этим днем пристально.

Ведь даже для такого игрока это более, чем увлекательное покерное приключение (пожалуй, Фил Айви может это подтвердить). Пройди Негреану в «Ноябрьскую девятку» и это было бы отличным подарком для развития покера.

Но, не случилось.

Команда PokerListings тоже была в тот момент в зале, и сделала отличный фоторепортаж, который вы и найдете ниже.

Авторы фотографий: Артур Кроусон, Мэтью Шауэлл и Алькантанг.

Дэниел Негреану начал предфинальный день со своей А-игры.

Стоячие места были только в WSOP's mothership area.

Джасти Шворц и Негреану поспорили на $100k, кто пройдет дальше в Топ-20.

Удивительно, но Негреану уже был 11-м на 2001 WSOP Main Event.

Негреану пытается прочитать соперника.

В перерывах Негреану часто болтал со старыми приятелями Майком Матусовым и Эриком Линдгреном.

Негреану под ударом.

Количество столов все уменьшается в День 7.

Покер медия и фанаты попотели в этот день изрядно.

Негреану удваивается с парой четверок.

Для аудитории - это были действительно карманные четверки.

Карманные четверки работают!

На этот раз повезло.

И снова дуэль против Маккиена.

Бокс номер 9, или Маккиэн, весь день сражался с Негреану.

В жтот раз канадец не устоял против АК Маккиена. Боль.

Джасти "Stealthmunk" Шворц в шоке, вылетел сет в сет.

И вот момент истины для Негреану.

До ривера дожил... впереди последняя карта.

БУМ! Ривер сокрушил все мечты канадца.

Колени Негреану подкосились, как он сам после скажет.

Полет Негреану.

Негреану упал на пол в фигуральном смысле.

Пожать руку на прощание... сил хватило.

Последнее интервью для Кары Скотт.