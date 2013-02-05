Лимитный Texas Hold'em: Начало и процесс игры

До того, как сданы карты

Один игрок выполняет функцию дилера (в казино этот человек имеет перед собой пластиковую фишку - button - баттон). Баттон определяет очередь, по которой игроки должны действовать в партии, и он перемещается по кругу по часовой стрелке после того, как сыграна каждая партия. Первый игрок слева от баттона (место номер 1) делает обязательную ставку, которая называется маленький блайнд, а второй игрок слева от баттона (место номер 2) также размещает принудительную ставку на стол, которая называется большой блайнд. Большой блайнд всегда равен размеру маленькой ставки, тогда как маленький блайнд обычно равен половине размера большого блайнда. Например, в игре $10/$20 Texas Hold'em с Лимитом, маленькая ставка равна 10$, а большая ставка - 20 $. Поэтому, большой блайнд составляет 10 $ (размер маленькой ставки), а маленький блайнд - 5 $ (половина размера большого блайнда и маленькой ставки).

Раздача карт

Первый раунд торговли

Действие начинается с игрока, сидящего слева от большого блайнда (место номер 3, также известное как положение "под дулом пистолета / under the gun"). Этот игрок может либо сбросить карты (бросить свои закрытые карты на середину стола - сброс), принять (разместить на столе сумму, равную большому блайнду или поднять ставку (поставить две маленькие ставки). Действие теперь переходит к месту номер 4 (игрок, сидящий слева от места номер 3), который может сбросить, принять, повысить или повторно повысить ставку (только если перед ним было повышение ставки). Торговля продолжается по часовой стрелке, пока каждый игрок, который не сбросил карты, вносит деньги в банк.

В лимитном Texas Hold'em размер ставок фиксированный. Есть маленькие и большие ставки. Маленькие ставки используются в первых двух, а большие ставки используются в третьем и четвертом раундах торговли. Большие ставки всегда равны удвоенной сумме маленьких ставок. Сумма ставок зависит от размера игры.Карты сдаются по часовой стрелке, начиная с игрока слева от баттона (маленький блайнд) и заканчивая игроком, который действует как дилер (баттон). Каждый игрок получает две закрытые карты, которые кладутся на стол лицом вниз. Эту руку называют стартовой рукой, и карты в ней карманными картами.



Пример



Игра $10/$20 Texas Hold'em с Лимитом, за столом сидят 10 игроков. Карты сданы и первый игрок (слева от большого блайнда), решает поднять ставку. Он должен поместить 20$ в банк (две маленьких ставки). Игроки, сидящие на местах 4, 5, 6 и 7 скидывают карты. Игрок в позиции номер 8 хочет повторно поднять ставку и поэтому должен внести 30 $ в банк (три маленьких ставки). Игрок, сидящий на месте номер 9 решает принять ставку и, следовательно, должен поместить 30 $ в банк (три маленьких ставки). Игрок, сидящий на месте баттона (дилер) сбрасывает карты.



Игрок на месте маленького блайнда, который уже внес в банк 5 $, принимает ставку и, в результате, должен внести дополнительные 2 $ в банк (всего $30; в размере трех маленьких ставок). Действие переходит к игроку на месте большого блайнда, который решил повторно поднять ставку и, также, должен поместить в банк 40$ (так как он имел 10 $ в банке в начале партии, он должен внести дополнительные 30 $, таким образом, его ставка в сумме равна 40 $; в размере четырех маленьких ставок).



В торговле этот этап называется "потолок" (cap) и означает, что повышения больше не разрешаются. В каждом раунде торговли разрешается только три повышения, в размере всего четырех ставок. После кэпа торговли, оставшиеся игроки могут или сбросить или принять ставку. Действие возобновляется с игрока, сделавшего первый рейз, который находится в позиции under the gun (слева от большого блайнда).

4. После окончания первого круга торговли и все оставшиеся игроки внесли деньги в банк, начинается раздача флопа.

Флоп и второй раунд торговли

Дилер начинает сдачу фпопа, "сжигая" верхнюю карту из колоды (откладывая ее закрытую на стол). Так делается, чтобы предотвратить обман, если первая карта будет "засвечена". "Сожженная" карта больше не участвует в игре. Затем дилер выкладывает на стол три открытые карты - они и называются флоп (flop). Наступает момент, когда все оставшиеся игроки должны определиться, так как осталось сдать всего две карты. Другими словами, 5 из 7 карт были показаны. Три карты на флопе являются общими картами, из которых игроки могут выстраивать свои комбинации вместе со своими карманными картами, полученными перед началом игры, чтобы составить наиболее высокую комбинацию из пяти карт. Так как блайнды используются только в первом раунде торговли, сейчас начинает торговлю игрок на месте маленького блайнда (сидящий слева от диллера). Если игрок на месте маленького блайнда сбрасывает карты перед флопом, то очередь переходит к игроку, сидящему на месте большого блайнда и т.д. Первый игрок, который будет действовать, может проверить (сделать чек / check) или сделать ставку (если игрок делает ставку, она должна равняться одной маленькой ставке). Если все игроки делают чек на флопе, то, как говорится просмотр четвертой общей карты (терна) им предоставился бесплатно. Схема размещения ставок такая же, как и в первом раунде, в котором разрешается максимум три подъема (всего четыре маленькие ставки).



Пример



Игра $10/$20 в лимитных Техасский Холдем (Texas Hold'em), за столом 10 игроков. После первого раунда торговли, в партии остаются только игроки, размещенные в позициях маленький блайнд, большой блайнд и баттон. Дилер собирает фишки (банк) и размещает их в середине стола. Сжигая верхнюю карту (размещает ее на столе рубашкой вверх), дилер открывает три общие карты (флоп). Учитывая, что торговля идет по часовой стрелке от баттона, начинает торговлю игрок на месте маленького блайнда, и он решает проверить. Игрок на месте большого блайнда делает ставку 10$, равную одной маленькой ставке, а игрок на месте баттона решил принять ставку, поставив $10. Опять же, очередь действовать перешла к игроку на месте маленького блайнда и он может поднять (увеличить ставку до 20$, что называется проверка-повышение / чек-рейз), сбросить или принять ставку (поставить 10 $).

5. Когда завершается второй круг торговли и все оставшиеся игроки внесли деньги в банк, приходит время для терна / turn.

Терн / Turn и третий раунд торговли

Дилер сжигает верхнюю карту колоды и кладет четвертую общую карту лицом вверх рядом с флопом. Эту карту называют терн. Затем торговля идет по часовой стрелке от баттона, как на флопе. Единственное отличие - ставки теперь удваиваются и называются большими ставками.



Пример



Игра $10/$20 Texas Hold'em с Лимитом и за столом 10 игроков. После флопа в игре остаются только игроки, сидящие на местах большой блайнд и баттон. По мере продвижения торговли по часовой стрелке с игрока на месте баттона, игрок на месте большого блайнда должен действовать первым. Большой блайнд решает делать ставку (ставит 20$; что равно одной большой ставке), баттон хочет поднять ставку (ставит 40$; что равно двум большим ставкам), а большой блайнд принимает ставку (ставит еще 20$; в сумме формируя две большие ставки). Теперь третий круг торговли завершен.

3. Как только заканчивается третий круг торговли и все оставшиеся игроки внесут деньги в банк, приходит время сдавать ривер.

Ривер / River и четвертый раунд торговли

Дилер сжигает верхнюю карту колоды и выбрасывает пятую общую карту лицом вверх рядом с флопом и торном. Эту карту называют ривер. Торговля проходит по часовой стрелке от игрока, первого слева от баттона / дилера, как во время флопа и торна. Размер ставок тот же, что и на терне.



Пример



Игра $10/$20 Texas Hold'em с Лимитом, за столом 10 игроков. После торна, в игре остаются только игроки, находящиеся в позиции большой блайнд и баттон. Так как торговля идет по часовой стрелке от батона, начинает действовать игрок на месте большого блайнда. Большой блайнд хочет проверить и действие продолжает игрок на месте баттона, который делает ставку (размещает 20$; что равно размеру одной большой ставки). Большой блайнд теперь может сбросить карты, поднять ставку или принять ставку, и решает принять (ставит 20 $ - равно размеру одной большой ставки). Баттон принимает ставку и, так как это последний круг торговли, он должен сдать две закрытые карты лицом вверх на стол. Затем он объединяет свои закрытые карты с пятью общими картами, чтобы создать лучшую пятикарточную покерную комбинацию или т.н. покерную руку. Большой блайнд может или бросить свои закрытые карты в сброс (в случае, если он не может побить руку баттона) или выложить свои карманные карты на стол лицом вверх, чтобы показать выигрышную руку. Чтобы выиграть банк, обе закрытые карты необходимо выложить лицом вверх, даже притом, что только одна из карманных карт могла быть использована для составления лучшей руки.



4. Партия окончена.

5. Дилер перемещает баттон на одно место по часовой стрелке. Колода перемешивается и карты сдаются снова.