Но кто же из «больших имен» более знаменит?

Тем более, что сегодня пройдет финальный стол Главного события, победитель которого получит более 1,5 миллиона долларов.

Впрочем, там даже за второе место полагается 1,1 миллиона, а вылетевший первым с «финалки» получит все равно солидную сумму в 116 тысяч долларов.

К сожалению, среди 9 участников финального стола нет «наших» игроков во всех смыслах, равно как и обладателей звездных статусов.

Но вернемеся к теме про топ-игроков. И для начала отметим успех рупор PokerStars – канадца Дэниела Негреану, который сумел выиграть Event #71, the $2,100 HORSE Championship.

Впрочем, в такой весьма «узкой» специализации у «KidPoker’a» было лишь 146 оппонентов (включая 34 ре-энтри), так что за победу он получил весьма скромные 61 тысячу долларов.

Куда важнее здесь сам титул, тем более, что добыт он был в хедз-апе против настоящей легенды онлайн покера шведа Виктора Блома, более известного, как Isildur1.

Кстати, третье место здесь занял россиянин WTFOMFGOAO.

Уотсон и Гелих в призах

Конечно, вышеупомянутая деэль Негреану и Блома стала одним из самых ярких мгновений на прошедшем WCOOP, но было и еще что вспомнить, не считая побед российских игроков.

Так канадец Майк "SirWatts" Уотсон выиграл турнир $10,000 8-Game победив в хедз-апе Бена "Sauce123" Сульски, причем за тем финальным столом играли еще и Мэтт "MUSTAFABET" Эштон, Кэлвин "cal42688" Андерсон и Сами "Lrslzk" Келопуро.

А крупнейший выигрыш недели (не считая предстоящей «финалки» Главного события WCOOP) забрал домой шотландский суперстар Людовик Гелих, который выиграл $21,000 WCOOP PLO 6-Max High Roller.

За победу Гелих получил не только порядка 460 тысяч долларов, но и, с большой вероятностью, застолбил за собой первое место в лидерборде WCOOP-2016.

Результаты наиболее крупных ивентов

WCOOP-65, $700 No-Limit Hold'em (Ultra-Deep):

Входов: 1,605 (1,061 входов, 544 ре-энтри)

Призовой фонд: $1,067,325

ИТМ: 206

1. Патрик "pads1161" Леонард (Венгрия) $162,054.98

2. Tомас "sandman201" Тайлер (Канада) $117,602.77

3. lll_HWDP_lll (Польша) $85,344.26

4. Kен "kenny05" Смарон (Коста-Рика) $61,934.30

5. C.Regando (Чехия) $44,945.69

6. chess87 (Германия) $32,617.02

7. dirty.brasil (Канада) $23,670.17

8. zaki74 (Венгрия) $17,177.42

9. RigasDinamo (Латвия) $12,465.60



WCOOP 2016: Event #70, $21,000 Pot-Limit Omaha (6-Max, High-Roller):

Входов: 93 (64 входов, 29 ре-энтри)

Призовой фонд: $1,906,500

ИТМ: 9

1. Людовик "ludovi333" Гелих (Великобритания) $462,182.17

2. Фабрицио "SixthSenSe19" Гонзалес (Уругвай) $355,730.97

3. Йенс "Jeans89" Киллонен (Финляндия) $273,797.80

4. Дэни "supernova9" Штерн (Канада) $210,735.93

5. Коннор "blanconegro" Дринэн (Мексика) $162,198.53

6. MITS 304 (Кипр) $124,840.47



WCOOP-71: $2,100 HORSE Championship:

Входов: 147 (34 ре-энтри)

Призовой фонд: $294,000

ИТМ: 15

1. Дэниел "KidPoker" Негреану (Канада) $61,865.47

2. Виктор "Isildur1" Блом (Великобритания) $48,112.18

3. WTFOMFGOAO (Россия) $37,416.40

4. L1TE-BR1TE (Канада) $29,098.41

5. Майк "goleafsgoeh" Леа (Канада) $22,629.59

6. Kashmir_uzi (Великобритания) $17,598.81

7. Коннор "blanconegro" Дринэн (Мексика) $13,686.46

8. Childers (Великобритания) $10,643.82



WCOOP-74 ($10,300 Eight-Game Championship):

Входов: 120

Призовой фонд: $1,200,000.00

ИТМ: 11

1. Майк "SirWatts" Уотсон (Канада) $280,238.52

2. Бен "Sauce123" Сульски (Канада) $212,729.16

3. Мэттью "MUSTAFABET" Эштон (Великобритания) $161,482.80

4. Кэлвин "cal42688" Андерсон (Мексика) $122,581.68

5. Сами "Lrslzk" Келопуро (Финляндия) $93,051.84

6. Iteopepe88 (Венгрия) $70,635.72