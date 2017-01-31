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Фестиваль 888poker в Розвадове взял отличный старт
В турнире открытия приняли участие 783 игрока, а значит, фестиваль 888poker в Розвадове станет, скорее всего, крупнейшим в своей истории.
Всего лишь пару дней фестиваля хватило, чтобы переписать ряд рекордов и осознать, что это только начало.
Первые сайд-ивенты собрали массивные поля, но впереди еще «сладкое», начиная от матча-реванша между Уильямом Кассуфом и Стэйси Матусон и до женского командного турнира и, конечно же, Главного события.
Знаменитости уже там
Как вы могли ожидать, покерные послы 888poker – Кара Скотт, София Левгрен, Натали Хоф, Доминик Нитше и Крис Мурман – приехали в King’s Casino, чтобы достойно представлять своего работодателя, который занимает второе место в мире среди онлайн покер румов, пока.
Однако не ими одними заполнится список звезд и знаменитостей в Розвадове. Как и на предыдущем фестивале в Лондоне, 888poker пригласили немало известных персон из мира покера и не только.
Судите сами: обладатель браслетов WSOP - Майкл «The Grinder» Мизраки, чемпион последнего ЕРТ Мальта Нил Фаррел и звезда шоу «Girl Got Game» Джоанна Квак.
И это еще не все, ибо 2 февраля там пройдет хедз-ап матч между Кассуфом и Матусон, чтобы определить «Кто из них настоящий босс»?
Командный женский турнир
Необычный формат, который призван увеличить интерес к фестивалю – это 3 на 3 и только женщины.
С одной стороны Оан Буи, Джоанна Квак и Анна Вегшейдер, с другой представительницы 888poker – Скотт, Левгрен и Хоф.
Формат игры – до двух побед в матчах с уровнями по 15 минут и 5,000 фишек стартового стека.
У каждой команды есть по 4 возможности для «командного совета» в течении хедз-апа.
Экшн каждый день до 6 февраля
Итак, в турнире открытия на старт вышли 783 игрока, но это было только начало.
В Розвадове пройдет немало турниров вплоть до 6 февраля, и уровень бай-ином будет в диапазоне от нескольких десятков до хайроллера за €5,300.
Корреспондент RussiaPokerNews будет на месте события со старта Главного события и хайроллера, так что все самое интересное вы узнаете из первых рук.
Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.
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