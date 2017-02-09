С тех пор его не остановить.

Затем последовали финальные столы FPS в Монте-Карло и с бай-ином в $111k One Drop в Лас-Вегасе, и, наконец, победа на этапе WPT в мексиканском Пунта-Кана в прошлом ноябре.

Сейчас он на 17-й строчке рейтинга GPI и является одним из самых узнаваемых игроков покерных туров.

В итоге, бывший продавец мобильных телефонов получил персональное приглашение от 888poker посетить фестиваль в Розвадове.

RussiaPokerNews: Так что у тебя за сделка с 888poker?

Нил Фаррелл: Все просто – они пригласили приехать сюда, а у меня не было причин отказываться. А что будет дальше я не знаю, пока и так все хорошо.

RPN: Ты ведь не единственный шотландец здесь?

НФ: Верно, я привез с собой Людовика Гелих. Он любит играть в покер, так что уговаривать долго его не пришлось. Так что я в ответе за его присутствие здесь, но его результаты от меня не зависят.

RPN: Ты играл на самых крупных турнирах по всему миру. Как ты оценишь этот фестиваль?

НФ: Необычный, скажем так. Здесь куда чаще сталкиваешься с различными ситуациями. Бай-ин куда меньше обычного, а значит и игроков-любителей больше.

Они может быть и не так хорошо играют в покер, но вынуждают решать интересные загадки (смеется).

RPN: Что для тебя привлекательней – большее призовое поле или низкий уровень игры?

Теория на практике.

НФ: Ни то, ни другое. Задача ведь в том, чтобы заработать денег. А здесь шанс выиграть выше (ROI), но бай-ин то невелик.

В таком турнире c бай-ином в €800 даже имея 200% ROI, что очень хорошо, ты получил всего €1,600.

А, например, играя турнир за €25k и имея лишь 10% ROI, ты заработаешь €2,500, что значительно больше, несмотря на низкий ROI.

С другой стороны, турниры как фестиваль 888poker в Розвадове помогают преодолеть «свинги», выравнивая результаты.

RPN: Тебя часто описывают, как парня «который выглядит так, что выигрывает турниры и сразу идет за пинтой пива». Такой имидж тебе по душе?

НФ: (смеется) Одна-другая пинта пива – это всегда хорошо и мне в кайф, скажем так. Но большую часть времени я все же наслаждаюсь игрой в покерных турнирах.

RPN: Но сегодня после турнира все равно пойдешь за пивом?

НФ: Именно.

RPN: Спасибо, Нил Фаррелл.