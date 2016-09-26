Тогда мы говорили о его подьеме в рейтингах игроков, о целесообразности поездок на турниры, о новом доме в Эдинбурге и просто попросили оценить текущее и будущее состояние покерной индустрии.

Не все сбылось из его предсказаний, но Нитше с того времени продолжает восход на покерный Олимп. Он уже трижды чемпион WSOP (самый молодой трехкратный обладатель браслетов в истории), а в 2015 году подписал контракт с 888poker.

RussiaPokerNews: Итак, что же изменилось, какой сейчас у тебя бай-ин в среднем на турниры?

Доминик Нитше: Самый низкий бай-ин, что я играю на 888poker – это 109 долларов. Так что будем считать средним порядка 200 долларов.

RPN: Ты стримишь свои игры на Twitch?

ДН: Довольно часто. Причем не только во время крупных турниров, но и даже при игре в BLAST или в «спинах».

RPN: Вспомнишь, как сыграл недавно свою какую-либо плохую раздачу?

ДН: Я сыграл много плохих раздач, но стараюсь не думать об этом. Каждый игрок в покер делает ошибки, и я не исключение.

RPN: Онлайн покер – это честная игра?

ДН: Да. Играйте на сайтах с хорошей репутацией и не волнуйтесь лишний раз.

RPN: Покер – это игра удачи?

ДН: Если бы это было так, то почему у вас еще нет браслета? Конечно, в отдельном турнире, в отдельной раздаче такой фактор присутствует, но если говорить про покер в целом, то это не только удача.

RPN: Какая у тебя любимая стартовая рука?

ДН: Логично, что тузы это лучшая рука для игры в покер, а я люблю побеждать. Вообще, если у вас другая рука любимая, то вам стоит пересмотреть свой покер и выбирать себе другие игры, как 2-7 и т.д.

RPN: Ты можешь выиграть за год 100 тысяч долларов, играя лимит 50c/$1?

ДН: Я уже давно не играл на таком уровне, но не думаю, что это возможно. Реальней на $1/$2 или $2/$4.

RPN: Как зарабатывать в покере в 2016 году?

ДН: Купить книгу по Пот-Лимит-Омахе, изучать саму игру и стремиться играть на $2/$4 или $3/$6. На текущий момент ПЛО – лучшая игра в онлайне: экшн лучше, чем в Холдеме, а игроки слабее.

RPN: Ты умеешь жульничать в покере?

ДН: Нет, я недостаточно хорошо для таких дел. Если я попробую так сделать, то стану худшим «читером».

RPN: Обмениваешься долями?

Бизнес отдельно.

ДН: Да, но только с теми игроками, которые играют не хуже меня. Это чистый бизнес, так что не стоит меняться долями с кем-то, если он просто твой друг.

RPN: Как ты готовишься к крупным турнирам, как, например, Super XL Series?

ДН: Не особо, главное тут выспаться хорошо. Ведь турнир зачастую начинается в 8 вечера, а важнейшие решения приходится применять в два или три утра.

RPN: В каких турнирах ты сыграешь на фестивале 888poker в Лондоне?

ДН: Хайроллер за 2 тысячи фунтов мне очень нравится. Конечно, сыграю и в «мейне», тем более, что там я буду в виде «баунти», но это не значит, что я не настроен на победу в нем.

RPN: Сколько длилась твоя самая долгая сессия в онлайне?

ДН: Не так долго, как у некоторых. Помнится однажды играл 15 часов подряд в «крейзи» онлайн игре с одним рекреационным игроком, вероятно русским миллионером. Он просто спускал деньги, а я выиграл довольно много тем вечером. В общем, это был классный день.

RPN: Помнишь самый неприятный «переезд»?

ДН: Да их было достаточно. Вот недавно на ЕРТ в Барселоне я выставился олл-ин с Q-J на терне J-5-3-7, а соперник сделал колл с A-Q.

Не знаю, что им двигало, ведь я знаю его, как хорошего игрока. Однако туз на ривере выбил меня из турнира с бай-ином в 50 тысяч евро.

RPN: Какой покерный сайт порекомендуешь?

ДН: Runitonce.com.

RPN: Какие покерные сайты тебе не нравятся?

ДН: Трэкинговые сайты, как Pokertableratings. Я думаю, что они только портят игру. Хорошо, что 888poker не поддерживает их.

RPN: Твой совет начинающим игрокам?

ДН: Не бойтесь начинать на самых низких лимитах и потом лишь идти наверх. Упорная работа принесет результат, и не стоить винить удачу в своих поражениях.