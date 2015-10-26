Выпить чашечку кофе и провести свое время в отличной компании – это бесценно!

За всю свою покерную историю я никогда не тратил наигранные очки в магазинах PokerStars и FullTilt на что-то стоящее. В основном это были билеты на турниры и больше ничего. И в один прекрасный день, мне захотелось, чтобы у меня осталась какая вещь, которую можно потрогать и будет она с символикой PokerStars или FullTilt.

Если раньше магазин FullTilt был одним из лучших, то сейчас он как все – ни о чем. А вот PokerStars не перестает удивлять. Потратить свои наигранные очки там можно с легкостью. Начиная от самых дешевых лотов «билетов на турниры» и заканчивая дорогими часами или эксклюзивным мотоциклом марки Yamaha. Конечно самые дорогие призы, стоят очень много даже по меркам FPP по 1 млн. Столько же стоит и Vip поездка в Лас-Вегас с Даниэлем Негреану. Для самых заядлых игроков в покер есть и мега приз, автомобиль Porsche Cayman S за 3 100 000 FPP.

К моему сожалению, у меня такого количества наигранных очков нет, поэтому приходиться пользоваться тем, что есть. Из огромного выбора мне больше все симпатизировала кожаная куртка, но когда я собрался ее заказать, ее, увы, уже убрали. Поэтому мой диапазон сократился еще больше. Другая одежда с атрибутикой рума мне не очень симпатична, различная электроника – ее и так хватает, чехлы для телефонов и планшетов я не уважаю. Исходя из этого, диапазон выбора сувенира для себя любимого очень сильно сократился.

И о чудо, категория «Новинки» скрывала под собой то, что мне действительно сильно понравилось и это то, чем буду пользоваться постоянно. А именно набор чашек для эспрессо с символикой PokerStars. Без раздумья решил заказать именно этот сувенир. Доставка обещала быть долгой от 4 до 6 месяцев, но ни прошло и двух недель, как мой подарок прямиком из Китая был доставлен.

Почему из Китая, думаю, никому не стоит объяснять, мне кажется, все, что в нашем мире есть, сделано именно там. Упаковано на отлично! В транспортной коробке находилась черная коробка с символикой и внутри нее красиво упакованные две чашки с блюдцами.

Чашки и блюдца выполнены в черно-белом цвете. Внутри чашек красовался ярко красная пика и надпись «All in». Отмечу лишь одно, что логотип отсутствует на наружной части чашки, хотя в магазине на картинке совершенно иначе, но это мелочь, которая не меняет сути. Чья эта оплошность Китая или чья то другая, разбираться я не буду, мне важен сам сувенир, который мне очень понравился.

Для тех, кто так же решит их заказать, скажу лишь одно, помните чашки эспрессо всего лишь 30 мл, и не более того. Смотря на картинку в Vip магазине PokerStars, может показаться, что они объемом по 200мл или 250мл.

Первый сувенир от PokerStars у меня уже есть, буду продолжать их собирать по мере возможности.