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Американская звезда покера Антонио Эсфандиари был самым топовым игроком из множества гостей фестиваля 888poker в лондонском казино Aspers.
Логично, что каждая минута его времени в Лондоне была расписана, но мы нашли возможность пообщаться с американцем и получить от него весьма интересные ответы на актуальные темы.
Тем более, что в последнее время Эсфандиари вместе с Филом Лааком работали на канале ESPN, освещая покерные трансляции со WSOP.
RussiaPokerNews: Во время ТВ-трансляции ты сказал, что пришло время моды в покере. Что ты имел ввиду?
Антонио Эсфандиари: Лишь то, что сейчас игрокам надо иметь хоть минимальное представление о моде, а не прозябать в неведении, как десять предыдущих лет.
RPN: Но ты же сейчас не про своего напарника по трансляции Фила Лаака говоришь?
Эсфандиари: Именно. Лаак – это лучший анти-пример представления о моде. Еще ладно, когда вы дома одеваетесь ужасно, ведь вам никто не видит. Но когда за вашим нарядом наблюдает целый мир и он ужасен – это катастрофа.
RPN: А как ты сам готовишься к таким ТВ-шоу?
Эсфандиари: Сейчас они присылают нам заранее историю раздач, так что какое-то представление о сюжете мы имеем заранее. Раньше все было по другому – мы садили за микрофон и импровизировали на ходу.
RPN: Ты теперь много времени проводишь на ТВ. Что еще нужно добавить, чтобы сделать покерные трансляции более популярными?
Эсфандиари: Надо ввести контроль времени и «сделать» про-игроков менее профессиональными с точки зрения игры.
Ибо слишком долгие раздумья и серьезное отношение убивают весь «фан» в покере. Чем больше «роботов» в игре, тем меньше интереса со стороны простых людей.
RPN: А может стоит добавить к трансляциям таких персон, как Майк Матусов или Фил Хельмут, а также привлекать селебрити-игроков с мировым статусом?
Эсфандиари: В общем-то, такие шоу существуют, но когда речь идет о крупных турнирах, то невозможно представить, кто и как далеко пройдет. Так что для продюсеров это очень сложные решения.
RPN: Как насчет Big One for One Drop, там теперь играют только любители.
Эсфандиари: Думаю, это немного другой взгляд на покер. Если у вас есть игроки, которые не хотят много играть, но при этом обеспечены и хотят получить советы от покерных про, то это привнесет в покер несколько новых элементов.
Так что пробовать надо, и, кажется, Ги Лалиберте выдал весьма хорошую идею насчет про-игроков-тренеров для любителей. Сработает ли это на дистанции мы пока не знаем, но пробовать надо.
RPN: А тебе самому понравилось? Ты учил игрока по имени Боб Сафай.
Эсфандиари: Да, это было весьма интересное время. Когда он прошел далеко, я реально болел за него и был крайне раздосадован вылетом из-за ужасного бэд-бита, ведь оставались лишь два стола. Реально было обидно и больно.
RPN: Так будет еще один Big One for One Drop или нет?
Эсфандиари: Я говорил на эту тему с Ги, но сейчас сложно понять, если ли будущее у этого турнира. На то есть несколько причин, и с его стороны требуется очень много усилий, что провести такой крупный ивент. Посмотрим.
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